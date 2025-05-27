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Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kuru Analizi

Dolar/TL güne yatay başladı. ABD ve Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler piyasaların yönünü belirleyecek. Güncel döviz kuru detayları haberde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 10:23, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 10:23
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Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kuru Analizi

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 38,9470 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,9440'tan tamamladı. Bugün saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,9470 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,3170'ten ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 52,8360'tan satılıyor.

Döviz ve Endekslerde Son Durum

  • Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,2 seviyesinde bulunuyor.
  • ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında hissedilmeye devam ediyor.

Küresel Ekonomide Belirsizlik Teması

Küresel ve bölgesel ekonomi toplantılarında son dönemde sıkça kullanılan "belirsizlik" teması, yatırımcıların karar alma ve stratejilerini belirleme süreçlerinde temkinli bir duruş benimsemelerine neden oluyor.

Önümüzdeki Günlerde Beklenen Gelişmeler

  • Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ile perşembe günü büyüme verilerinin ABD ekonomisindeki gidişat hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.
  • Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceğini vurguladı.


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