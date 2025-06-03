Altın Fiyatlarında Dalgalanma: Gram Altın 4.230 Liraya Geriledi

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 230 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,7 artışla 4 bin 260 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 4 bin 230 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 400 liradan satılıyor.

Altın ve Ons Fiyatlarındaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,8 yükselerek 3 bin 381 dolardan kapandı. Yeni güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 0,7 değer kaybıyla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler ve Etkileri

ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin söylemlerin artması ve çelik ürünlerine yönelik ek tarife beklentileriyle birlikte artan belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Analistler, tarifelere yönelik söylemlerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve ekonomik büyümede aşağı yönlü riskleri beraberinde getirebileceğini ifade ederek, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

İstihdam Verileri ve Yatırımcıların Odağı

Büyüme açısından önemli göstergeler arasında yer alan istihdam verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri de yakından takip edilecek.

Ticaret Anlaşması ve Teknik Seviyeler

Altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş ve kar satışlarının etkisiyle dört haftanın zirvesinden gerilediği belirtiliyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyebilir.

ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyebilir. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesi destek, 3 bin 380 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.



