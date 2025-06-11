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Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! 50 Yıl Hapis İstemi

Beşiktaş'ta bulunan bir lisede yaşanan olayda, yanında getirdiği silahla öğrencileri sınıfa kilitleyen ve müdür yardımcısı ile öğretmenlere silah doğrultarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen öğretmen Serdar Alagöz hakkında 50 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 08:57, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 08:59
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Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! 50 Yıl Hapis İstemi

Olay, 16 Ekim 2024 tarihinde Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Soruşturma kapsamında, müdür yardımcısı Ayşe A., öğretmenler Lütfiye K., Esra İ. ve kantinci İsmet B. müşteki olarak, Serdar Alagöz ise şüpheli olarak yer aldı.

Olayın Detayları

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alagöz'ün 6 öğrenciyi sınıflarından alarak boş bir sınıfa bıraktığı, müdür yardımcısı Ayşe A. tarafından bu öğrencilerin sınıftan çıkarıldığı belirtildi. Şüpheli, okuldan giriş yaparak öğrencileri bıraktığı sınıfa doğru geldi ve Ayşe A. ile Lütfiye K.'yi gördü. Öğretmenlerin, Alagöz'ün üzerinde silah bulundurduğunu fark etmesi üzerine Alagöz, ikisine silah doğrulttu ancak silah ateş almadı. Okulun çıkış kapısına doğru silahı tamir etmeye çalışırken silah ateş aldı. Kantin görevlileri İsmet B. ve Hakan B., Alagöz'e sözlü müdahalede bulunup yakalayarak polise teslim etti. Şüphelinin üzerinde 2 adet ekmek bıçağı, 1 adet meyve bıçağı, 4 adet cep telefonu, 2 adet fişek ve şarjör ele geçirildi.

Olayın Sebebi ve Şüphelinin İfadesi

Şüpheli Alagöz'ün ifadesine göre, 2023'ten beri bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapıyordu ve yaklaşık 6 yıl önce 'anksiyete obsesif bozukluk' teşhisi konmuştu. Olay günü korsan taksiden tabanca alarak okula gittiğini, okulun kantininde eski eşi 'Pınar' yazısını görünce ağır tahrik hissederek silahını çıkardığını söyledi. Ayrıca, Lütfiye K., Esra İ. ve İsmet B. ile herhangi bir husumeti olmadığını, sadece Ayşe A. ile kedi konusunda sorun yaşadığını belirtti. Öğrencilere zarar gelmemesi için bilişim laboratuvarında öğretmen Esra İ. ile öğrencilerin üzerine kapıyı kilitlediğini, sonrasında koridorda dolaşmaya başladığını ve okulun bahçesine çıktığını ifade etti.

Müşteki İfadeleri

  • Esra İ., şüpheli Alagöz ile ortak dersleri için bilişim laboratuvarına gittiğini ve Alagöz'ün kendisine "Hocam 7-8 öğrenciyi alıp idareye gideceğim bir işim var, 2 dakika gidip geleceğim" dediğini belirtti.
  • Kısa süre sonra geri gelmeyen öğrenciler için müdür yardımcısına bilgi verdiğini, ardından öğrencilerin geri döndüğünü ve "Buradan sakın çıkmayın size 20 tane köfte ısmarlayacağım" dediklerini aktardı.
  • Laboratuvarda oturdukları sırada kapının kilitlenme sesini duyduklarını ve yardım istediği sırada silah seslerini işittiklerini söyledi.

Cezai Talep ve Yargılama Süreci

İddianamede şüpheli Serdar Alagöz'ün; 2 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, korku, kaygı ve panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplamda 23 yıl 2 aydan 50 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.


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