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Dolar/TL 39,42 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 39,4190 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 15:21, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 15:16
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Dolar/TL 39,42 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden /TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 39,4140'tan tamamladı.

/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 39,4190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 45,5740'tan ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 53,5510'dan satılıyor.

endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalarda artık anlaşmanın zamanının geldiğini söylemesi söz konusu risklerin bir miktar azalmasına yardımcı oldu.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise gözler ödemeler dengesi verilere çevrildi. AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 16 Haziran'da açıklanacak "Nisan 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 3 milyar 500 milyon ile 7 milyar 870 milyon arasında değişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 16 milyar ile 22 milyar aralığında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, perakende satışlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

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