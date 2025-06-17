Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.286 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 286 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 4 bin 283 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 286 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 lira, cumhuriyet altını ise 28 bin 260 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 387 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güncel Gelişmeler ve Piyasa Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran çatışmasına yönelik açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Orta Doğu'daki gerilimin uzun süre devam edebileceğine dair endişeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed)'in yarın açıklayacağı FOMC toplantısı kararları da yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takip Edilecek Ekonomik Veriler

Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi

ABD'de perakende satışlar

Sanayi üretimi

Kapasite kullanım oranı

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 430 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 360 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.