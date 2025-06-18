Evinde uyuşturucu bulunan müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karasu ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K. hakkında, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu şüphesiyle adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İlgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı aktarılan açıklamada, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından da inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.