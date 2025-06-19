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Ekrem İmamoğlu'nun avukatına tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine, hakkında başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2025 18:37, Son Güncelleme : 19 Haziran 2025 18:44
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatına tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Pehlivan hakkında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım'ın beyanlarındaki bazı iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Pehlivan, soruşturma kapsamında ifade vermesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

Burada savcılıktaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Pehlivan'ın savcılıkta, "Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan ifadesinin istendiği" gerekçesiyle ifade vermediği öğrenildi.

- Sevk yazısı

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Servet Yıldırım'ın etkin pişmanlık kapsamında 2 Haziran'da verdiği ifadesi ile şüpheli Adem Soytekin'in aynı kapsamda vermiş olduğu 16 Haziran saat 11.00'de başlayan ertesi gün 01.00'de biten ifadesinde, Pehlivan'ın örgüt kapsamında hareket ettiğine ilişkin ifadeleri olduğu belirtildi.

Yazıda, Soytekin ve Yıldırım'ın, Pehlivan'ın 19 Mart öncesinde, hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı, bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiğine ilişkin ifadeleri olduğu aktarıldı.

Sevk yazısında, Soytekin ve Yıldırım'ın, Pehlivan'ın dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı, kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulunduğu cezaevlerine yönlendirdiği, bu avukatların şüphelilere konuşmamaları yönünde telkin ile baskı yaptığı ve Pehlivan'ın örgütün çözülmemesine yönelik eylemelerde bulunduğuna ilişkin beyanları olduğu belirtildi.

Savcılığın sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak, tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

Mehmet Pehlivan hakkındaki hakimlik işlemleri sürüyor.

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