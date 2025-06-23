İzmir Buca'da İşçi Grevi Sonrası Temizlik Sorunu Büyüyor

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin 6 gündür devam eden grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku, vatandaşların tepkisine yol açıyor. Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Grevin 6'ncı gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Bazı bölgelerde ise biriken çöpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve çalışanlar tarafından temizlendi.

Vatandaşların Tepkileri

Sevgi Yolu esnafı Erdoğan Bülbül , toplanmayan çöpler yüzünden her yerin pislik içinde olduğunu belirterek, "Her taraf fare kaynıyor. Her taraf kokuyor. Mikroptan öleceğiz. Nedir bu yani, ne olacak böyle? Belediye başkanı ne yapacak? Bu insanların paralarını vermiyorlar. Olmaz böyle bir şey. Yazıklar olsun" dedi.

, toplanmayan çöpler yüzünden her yerin pislik içinde olduğunu belirterek, "Her taraf fare kaynıyor. Her taraf kokuyor. Mikroptan öleceğiz. Nedir bu yani, ne olacak böyle? Belediye başkanı ne yapacak? Bu insanların paralarını vermiyorlar. Olmaz böyle bir şey. Yazıklar olsun" dedi. Varol Camkıran , yaşadıkları manzara karşısında konuşmaya utandığını belirterek, "Kent yöneticileri, bir an önce istifa etsinler. Düzgün yönetecek bir insan ve ekip gelsin. Yazık" şeklinde konuştu.

, yaşadıkları manzara karşısında konuşmaya utandığını belirterek, "Kent yöneticileri, bir an önce istifa etsinler. Düzgün yönetecek bir insan ve ekip gelsin. Yazık" şeklinde konuştu. Esnaf Serkan Tosun da belediye ile işçilerin yaşadığı sorun nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Duman'dan Açıklama

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hakkını kullanan işçilere yönelik baskı ve tehditlerin olduğunu, bunu yapanları belediye bünyesinde barındırmayacaklarını ifade etti.

İşçilere Gönderilen Mesajlar ve Tepkiler

İş bırakan bazı işçilerin cep telefonlarına "23.06.2025 tarihi itibarıyla Buca Belediyesindeki görevlendirmenize son verilmiştir" yazılı mesaj gönderildi. Bunun üzerine Buca Belediyesinin önünde toplanan işçiler duruma tepki gösterdi.

İşçi Ayça Pektaş'ın Açıklamaları

Grup adına açıklama yapan işçi Ayça Pektaş, belediyedeki görevlendirmelerine son verildiğini, kadrolarının BUCAMAR şirketine geri verildiğini belirtti. Pektaş, "Sayıyı tespit edemiyorum. Bundan sonraki adımı, açıkçası işverenin kafasında ne olduğunu bilmiyoruz. Performans gerekçesiyle iş çıkışı yapılabilir, toplu çıkarma yapılabilir veya çıkarma yapılmayıp bu bir gözdağı olarak direnişi kırmak amacıyla atılmış bir mesaj olabilir. Açıkçası ne yapmayı hedeflediklerini bilmiyoruz." dedi.

Pektaş ayrıca, belediye bütçesinin doğru yönetilmediğini, verilen sözlere rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia ederek şunları söyledi:

"Şu an nisan ayının yarı maaşıyla haziran ayının sonlarına geldik. Yarım maaşla üç aydır geçinmeye çalışıyoruz. Biz sadece çalıştık. Karşılığını istiyoruz. Maaşımızı istiyoruz çünkü yaşamımızı sürdüremiyoruz. Bu kadar haklıyken suçlanmayı, vatandaşın önüne atılmayı kabul etmiyoruz çünkü durumun buraya gelmesinin sebebi biz değiliz. Eğer bizim maaşımız yatırılmış olsaydı dört elle işimize sarılıp çalışacaktık. Bu kentin sokaklarını bizler temizliyoruz ancak bankalarda kredilerimiz tükendi. Eşimizden, dostumuzdan, ailemizden artık borç istiyoruz."Pektaş, her ay aidat ödedikleri Disk Genel İş Sendikasının kendilerini yalnız bıraktığını savundu.



