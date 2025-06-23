MSB: Irak'taki askeri birliklerde olumsuz bir durum yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırıları sonrasında, Türkiye'nin bölgede konuşlu birlik ve unsurlarında herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bölgede görev yapan birliklerde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Bu tür olaylarda, bölgedeki askeri unsurların güvenliği ve alınan tedbirler büyük önem taşımaktadır. Türkiye, bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam etmektedir.

MSB'nin Açıklamasının Detayları

İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik füze saldırıları gerçekleşti.

tarafından yönelik füze saldırıları gerçekleşti. Bölgede konuşlu Türk birliklerinde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Birliklerde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Güvenlik Önlemleri ve Takip

Bakanlık, bölgede görev yapan birliklerin güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Ayrıca, olayların seyri ve olası gelişmelerin sürekli olarak izlendiği ifade edildi. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının güvenliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.



