Altın güne yatay seyirde başladı: Gram ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,4 azalışla 4 bin 231 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni günde ise saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 245 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 7 bin 10 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 930 lira seviyesinden satılıyor.

Altın ve Piyasa Fiyatları

Altının ons fiyatı , yeni günde yüzde 0,3 primle 3 bin 332 dolar seviyesinde işlem görüyor.

, yeni günde yüzde 0,3 primle seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın: 7 bin 10 lira

7 bin 10 lira Cumhuriyet altını: 27 bin 930 lira

Piyasalarda Son Durum ve Etkileyen Faktörler

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcılar, ateşkesin kalıcı olup olmadığını değerlendirirken, bu yöndeki haber akışına göre piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları

Powell, ABD Kongresi'ndeki sunumunda para politikasına ilişkin olarak, enflasyonun beklenenden yavaşlaması veya iş gücü piyasasının zayıflaması halinde faiz indirimlerinin öne çekilebileceğini, enflasyonun yüksek seyretmesi ya da iş gücü piyasasının güçlü kalması halinde ise indirimlerin gecikeceğini ifade etti.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra dün açıklanan zayıf ABD tüketici güveni verisinin iş gücü piyasasının zayıflayabileceği endişesini artırmasının, Fed'in faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Güncel Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin olacak.

Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında, 3 bin 360 dolar direnç, 3 bin 300 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.



