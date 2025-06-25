Altın savaş psikolojisinden çıktı

İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, savaş ortamında da güçlü bir yükseliş gösteremeyen altın, yatay seyretmeye devam ediyor. Savaş psikolojisinden çıkan altın, bundan sonraki süreçte yine ABD Merkez Bankası'nın politika kararlarına odaklanacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'a hakaretler savurmasına rağmen, faiz tarafında bildiğini okuyan Powell, veriler ışığında hareket edileceğini belirtiyor.

Ons Altın Fiyatları

Ons altın güne 3324 dolar dan başladı.

güne dan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar , en yüksek ise 3335 dolar seviyesi görüldü.

, en yüksek ise seviyesi görüldü. Şu sıralar 3328 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatları

Gram altın güne 4229 lira dan başladı.

güne dan başladı. Gün içinde en düşük 4227 lira , en yüksek ise 4249 lira seviyesi görüldü.

, en yüksek ise seviyesi görüldü. Şu sıralar 4237 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da Gram Altın

Kapalıçarşı'da gram altın, 4228 liradan alınırken, 4302 liradan satılıyor.



