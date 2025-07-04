İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra İzmir Adliyesine sevk edildi.

Aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu toplam 45 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Tunç Soyer de var.