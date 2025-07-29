Yurtlarfiyatlar.com 2025 Özel Yurt Fiyatlarını Açıkladı!
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ankara yurtları, İstanbul yurtları ve İzmir yurtları için barınma arayışları hız kazandı. Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde özel yurt fiyatları ortalama %26 oranında artış gösterdi. Bu oran, özellikle büyükşehirlerde %30 seviyelerine ulaştı.
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2025 Özel Yurt Fiyatlarında Şehir Şehir Detaylar
İstanbul Yurtları
- Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde tek kişilik odalar 30.000-52.000 TL aralığında.
- Fatih, Maltepe, Üsküdar, Zeytinburnu gibi bölgelerde 28.000-52.000 TL.
- Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi ilçelerde fiyatlar 20.000 TL'den başlıyor.
2025 yılı İstanbul özel yurt fiyatları, oda tipine göre aşağıda sunulmuştur:
|Oda Tipi
|En Düşük
|En Yüksek
|Tek Kişilik
|20.000 TL
|70.000 TL
|2 Kişilik
|15.000 TL
|49.000 TL
|3 Kişilik
|12.600 TL
|43.000 TL
|4 Kişilik
|10.000 TL
|32.000 TL
|5-6 Kişilik
|10.000 TL
|25.000 TL
Ankara Yurtları
- Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören gibi merkezi ilçelerde fiyat artışları %35'e kadar çıktı.
- Tek kişilik odalar 26.500 TL'den başlarken, en yüksek fiyat 65.000 TL seviyesine ulaştı.
- Ankara kız yurtları ve Ankara erkek yurtları için fiyatlar lokasyona göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Altındağ ve Keçiören gibi bölgelerde yurt fiyatları, diğer merkezi ilçelere kıyasla daha uygun seviyelerde seyretmektedir. Üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu Çankaya ve Yenimahalle gibi bölgelerde ise hem talep hem de fiyatlar daha yüksektir. Etimesgut ilçesi, metro bağlantısıyla şehir merkezine kolay erişim sunarken, özellikle fiyat/performans dengesi arayan öğrenciler için ideal hale geliyor.
2025 yılı Ankara özel yurt fiyatları, oda tipine göre aşağıda sunulmuştur:
|Oda Tipi
|En Düşük
|En Yüksek
|Tek Kişilik
|26.500 TL
|65.000 TL
|2 Kişilik
|16.500 TL
|45.000 TL
|3 Kişilik
|15.500 TL
|30.000 TL
|4 Kişilik
|15.000 TL
|27.000 TL
|5-6 Kişilik
|12.000 TL
|19.000 TL
Ankara Kız Yurtları Hakkında Kısa Bilgiler
Ankara kız yurtları tercih edilirken üniversiteye yakınlık, yemekli sistem, sözleşme koşulları ve hijyen gibi kriterler önem kazanıyor. Çankaya, Bahçelievler ve Tandoğan gibi merkezi bölgelerdeki yurtlar; tek kişilik oda, temizlik hizmeti ve aile bilgilendirme sistemleriyle öne çıkıyor. Yemekli yurtlar, dışarıdan beslenmeye göre daha ekonomik ve pratik olabiliyor. Sözleşmelerde yer alan depozito, çıkış şartları ve ek hizmetlerin yazılı olup olmadığı da dikkatle kontrol edilmelidir.
Ankara Erkek Yurtları Hakkında Kısa Bilgiler
Ankara erkek yurtları için Keçiören, Beşevler ve Gazi Üniversitesi çevresi yoğun tercih edilen bölgeler arasında. Genellikle çok kişilik odalar daha ekonomik seçenekler sunarken, tek kişilik odalar lokasyona göre daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Öğrenciler, yurt seçiminde bina yaşı, temizlik sıklığı ve çamaşır yıkama hizmeti gibi detayları da değerlendirmeye almalıdır.
İzmir Yurtları
- Bornova ve Buca gibi öğrenci yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde fiyatlar dikkat çekiyor.
- Tek kişilik odalar 20.000 TL ile 46.000 TL arasında değişiyor.
- Ekonomik seçenekler için çok kişilik odalarda geniş fiyat aralıkları mevcut.
2025 yılı İzmir özel yurt fiyatları, oda tipine göre aşağıda sunulmuştur:
|Oda Tipi
|En Düşük
|En Yüksek
|Tek Kişilik
|20.000 TL
|46.000 TL
|2 Kişilik
|15.000 TL
|30.000 TL
|3 Kişilik
|13.500 TL
|32.000 TL
|4 Kişilik
|11.000 TL
|25.000 TL
|5-6 Kişilik
|11.000 TL
|18.000 TL
Zam Sınırı Kalktı Ama Fiyatlar Dengeli
2024 Ekim ayında özel yurt ücretlerine uygulanan zam sınırı kaldırılmıştı. Buna rağmen sektör genelinde fiyat artışları dengeli ve ölçülü kaldı. Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, "Özel yurtlar fiyat belirlerken öğrenci ve veli hassasiyetlerini dikkate alıyor," dedi.
KYK Yurtları Genişledi, Özel Yurtlarda Yeniden Yapılanma Başladı
KYK yurtlarının kapasitesi 2021 yılından bu yana 750 binden 1 milyona yaklaşarak önemli bir artış gösterdi. Bu gelişme, özel yurtlar üzerinde de etkili oldu. Arslan, özellikle Anadolu illerinde özel yurtların doluluk oranının %50 seviyelerine kadar gerilediğini ve birçok işletmenin kapanma sürecine girdiğini belirtiyor.
Erken Kayıt Öğrencilere Avantaj Sağlıyor
Temmuz-Ağustos aylarında yapılan erken başvurular, öğrencilere hem uygun fiyat hem de geniş oda seçeneği sunuyor. Özellikle tek kişilik oda ya da arkadaş grubuyla kalmak isteyenler için erken karar süreci büyük önem taşıyor.
Özel Yurtlar Barınma Sisteminin Tamamlayıcı Parçası
Tuğrul Arslan, özel yurtların yalnızca alternatif değil, sistemin tamamlayıcı unsuru olduğunu vurguluyor. Öğrenciye sunduğu esneklik, hizmet kalitesi ve kamu yükünü hafifletici rolüyle özel yurtların sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini belirtiyor.
*Bu içerikte yer alan veriler, 26 Temmuz 2025 tarihinde Yurtlarfiyatlar.com tarafından yayımlanan fiyat araştırmasına dayanmaktadır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.