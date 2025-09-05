MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan "öğrenci etkinlik merkezleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "çocuk etkinlik ve oyun evi," ibaresi eklenmiş, (ü) bendinde yer alan "öğrenci etkinlik merkezleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "çocuk etkinlik ve oyun evi," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ff) Çocuk etkinlik ve oyun evi: 25-72 ay yaş grubundaki çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim verilen, oyun yoluyla sosyalleşme ve günlük yaşam becerisini geliştirme imkanı sunulan özel öğretim kurumlarını,

gg) Milletlerarası okullar bilgi sistemi (MOBİS): Milletlerarası özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çocuk etkinlik ve oyun evi açacaklar için Bakanlıkça onaylanmış ve Genel Müdürlük internet sayfasında bu kurum türü için yayımlanan programları uygulayacağına dair taahhüt."

"r) Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri ve 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 141 inci maddesinde belirtilen işletme belirleme komisyonlarınca uygun görülenler arasında yer alan, okul ile aynı il sınırları içerisinde faaliyette bulunan orta veya büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları il milli eğitim müdürlüğünce onaylı en az 10 yıl süreli protokol,"

"cc) Uluslararası diploma ve sertifika programı uygulayan özel öğretim kurumlarında, bu programların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı."

"Bu kapsam dışında olan binalar için ikinci fıkranın (k) bendinde yer alan teknik rapor ekleri, inceleme ve soruşturmalarda incelenmek üzere kurum açılış dosyasına eklenir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Kurucusu vakıf/dernek olan ve ücretli eğitim verecek okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında vakfın/derneğin adıyla birlikte iştirak bilgilerine de yer verilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(6) Özel okul kurucusunun marka lisans sözleşmesi yaparak okulunun markasını başka gerçek ya da tüzel kişilere kullandırabilmesi için aynı veya farklı tür/kademede en az 5 okulunun bulunması ve bu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette bulunmuş olması şartı aranır. Kurucular, bu şartları sağlayan okulların en fazla üç katına kadar başka gerçek ya da tüzel kişilere markasını kullandırabilir. Diğer özel öğretim kurumlarının kurucularının marka lisans sözleşmesi yaparak kurumunun markasını başka gerçek ya da tüzel kişilere kullandırabilmesi için aynı türde en az 3 kurumunun bulunması ve bu kurumlardan her birinin en az 2 yıl faaliyette bulunmuş olması şartı aranır. Kurucular, bu şartları sağlayan kurumlarının en fazla üç katına kadar başka gerçek ya da tüzel kişilere markasını kullandırabilir."

"(7) Kurucular; öğretim programı, personel, bina, hizmet standartları ve markaya özgü diğer şartlar ile bu hususların yerine getirilip getirilmediğinde yapılacak uygulamalara ve fesih şartlarına, yapacakları marka lisans sözleşmelerinde yer verir. Kurucuların marka lisans sözleşmesi yapabilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikler ile marka lisans sözleşmelerinde yer verilmesi gereken diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenir.

(8) Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş özel öğretim kurumlarının öğretim programları, eğitim içerikleri, eğitim ortamları ile benzeri hususlarda hiçbir gerçek ya da tüzel kişilik tarafından uygunluk değerlendirmesi ve yetkilendirme yapılamaz."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan "öğrenci etkinlik merkezleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "çocuk etkinlik ve oyun evi," ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan "Ancak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "25-72 ay yaş grubundaki çocuklar ile" ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Çalışma takviminde Bakanlıkça usul ve esasları belirlenen yaz okulu etkinliklerine yer verilebilir."

"(13) Çocuk etkinlik ve oyun evlerinde her bir program için gün içinde kısmi süreli ya da tam gün planlama yapılabilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "bina/binalarda açılır." ibaresi "bina/binalarda veya her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve en az 350 m2 bahçe ile bina içinde en az 100 m2, en fazla 150 m2 büyüklüğünde bir alanda teneffüs alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait bina/binalarda açılır." şeklinde değiştirilmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "binalarda" ibaresi "binalarda veya her bir öğrenci için en az 2 m2 alan düşmesi ve en az 350 m2 bahçe ile bina içinde en az 100 m2, en fazla 150 m2 büyüklüğünde bir alanda teneffüs alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait bina ve bahçe girişi olan binalarda" şeklinde değiştirilmiştir.

"c) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır. Ancak, binanın giriş katında ticari işletmeye ayrılmış bölümler olması halinde bu bölümlerin dışındaki katların tümünü kapsayacak şekilde ve ticari işletmeye ayrılmış bölümlerden ayrı bağımsız girişi bulunan binalarda da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açılabilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "binada" ibaresi "binada/kampüste" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) İl milli eğitim müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program ilavesi yapılır. Ancak M, A1, A2, A ve B1 sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi, EK-4'te yer alan tablodaki aynı grupta yer alan uzaktan ve/veya yüz yüze öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurumlara EK-4'teki tabloda, özel öğretim kurslarına fen bilimleri bilim grubu ya da sosyal bilimler bilim grubu dikkate alınarak EK-15'teki tabloda, sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerine EK-16'daki tabloda aynı grupta, öğrenci etkinlik merkezlerine EK-17'deki tabloda aynı grupta yer alan; rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerine EK-18'deki tabloda, dil, konuşma ve ergoterapi merkezlerine EK-19'daki tabloda yer alan öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi halinde, çocuk etkinlik ve oyun evlerinde ise Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanmış programlardan aynı gruptan birinin eklenmek istenmesi halinde kurumda inceleme yapılmaz."

"(6) Okullara hazırlık sınıfı eklenmek istenmesi halinde, hazırlık sınıfı bulunmayan programa kayıtlı öğrenciler mezun olana kadar program kademeli olarak devam ettirilir. Devam eden sınıflara nakil alınabilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Binada fiziki değişiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlar dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen eğitim müfettişi/il veya ilçe milli eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı tarafından düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Gerçek kişi olan kurucunun ölümü halinde ise veraset ilamında belirtilen kanuni mirasçıların tamamının noter onaylı vekaletname ile aralarından seçecekleri, şartları taşıyan birini okullarda öğretim yılının sonuna kadar, diğer kurumlarda ise kurucunun ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde kurucu olarak teklif etmeleri gerekir. Kanuni mirasçıların birlikte ya da aralarından birine vekalet verme yoluyla kurucunun ölüm tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili mevzuatına göre gerekli işlemleri tamamlaması ve 14 üncü madde hükümlerine uygun olarak milli eğitim müdürlüğüne başvurması durumunda kurumun yeni kurulan tüzel kişiliğe ya da başka kişilere devri yapılabilir. Bu süreler içerisinde başvuruda bulunmayan kurumlar için valilikçe gerekli tedbirler alınarak işlemler usulüne uygun olarak tamamlanıp başvuru yapılana kadar öğretime ara verilir. Öğretimine ara verilen kurumun, bir yıl içinde yeni kurucu teklifinin/kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından iptal edilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"k) Çocuk etkinlik ve oyun evlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Kurumun faaliyet alanına uygun öğretmen, öğretim programında nitelikleri belirlenmiş uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak,

görevlendirilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Aynı bina ya da kampüs içerisinde bulunmak kaydıyla aynı kurucuya ait farklı okullarda bu madde hükmünde belirlenmiş çalışma saatleri aşılmayacak şekilde eğitim personeli görevlendirilebilir. Bu durumdaki eğitim personelinin görevlendirileceği kurumlar çalışma izninde ayrı ayrı belirtilir. Bu eğitim personelinin çalışma izin teklifi ile çalışma izni uzatma teklifleri genel müdür/koordinatör müdür tarafından yapılır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "öğrenci etkinlik merkezleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "çocuk etkinlik ve oyun evleri," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ğ) Çocuk etkinlik ve oyun evlerinde; bu kurumlara öğretmen olarak atanma şartlarını taşımak veya en az lisans düzeyinde okul öncesi alanında uzman öğretici olarak atanma şartlarını taşımak."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Öğrenci/kursiyer kayıt sözleşmeleri kurucu/kurucu temsilcisi tarafından imzalanır. Ancak mali sorumluluğu kurucuda olmak kaydıyla kurum müdürüne veya kurumda görevli personele öğrenci/kursiyer kayıt sözleşmesi imzalama yetkisi verilebilir."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "ya da denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Daha önce bir özel öğretim kurumunda çalışmış veya çalışmakta olan ve aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda çalışmak üzere başvuru yapılan personel için başvuru tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde 26 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağladığına dair yetkili makamlardan belge alınmış ise bu belge görevlendirme işleminde esas alınabilir. Görevden ayrılış onay tarihi bir kurumda görevlendirilmek için yapılan başvuru tarihi itibarıyla üç ayı geçenler için yeniden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "öğrenci etkinlik merkezleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "çocuk etkinlik ve oyun evleri," ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(9) Özel öğretim kurslarında, kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavlarının kurum binalarında yapılması esastır. Ancak bu kurumlara kayıt şartlarını taşıyıp sadece seviye belirleme ve deneme sınavlarına katılmak isteyenlere, e-Özel sistemine kaydedilmeleri şartıyla bina/sınıf kontenjanı dikkate alınarak kurum binasında sınav yapılabilir. Sınavlar sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Kursiyerlerin kişisel bilgileri ile başarı durumları e-Özel modülüne işlenir. Bu bilgiler denetlemeye yetkili kişiler dışında üçüncü kişilerle paylaşılamaz."

"Uluslararası diploma ve sertifika programları ile yabancı dil derslerinde sadece ülkemizde basımları yapılmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı alınmış kitaplar okutulabilir."

"(18) Çocuk etkinlik ve oyun evlerinde, Genel Müdürlükçe belirlenerek Bakanlıkça onaylanmış ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan programlar uygulanır.

(19) Türk programı uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumlarından mezun olanlara, MOBİS sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "on sekiz kursiyeri" ibaresi "on sekiz, çocuk etkinlik ve oyun evlerinde yirmi kursiyeri/çocuğu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan "36 ncı" ibaresi "24 üncü" şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan "sürekli olarak" ibaresi "kurucu isteğiyle ya da soruşturma sonucu" şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan "Öğrenci etkinlik merkezleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "çocuk etkinlik ve oyun evi," ibaresi eklenmiştir.

"Dengi resmi okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama yapmak isteyen okullar, Bakanlık tarafından onaylı kurum yönetmeliklerine göre kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirirler. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar hariç olmak üzere, okulların kurum yönetmeliklerinde sınavla kayıt ve nakil işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verilebilir. İlkokullara kayıt işlemlerinde süreç odaklı değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. Süreç odaklı değerlendirme yaparak kayıt yapmak isteyen okullar, kullanılacak değerlendirme formları ve değerlendirme sürecine ilişkin Bakanlıktan onay alır. Okullar, kayıt ve nakil işlemlerinde zeka testi ve benzeri uygulamaların sonuçlarına göre öğrenci seçimi yapamazlar. Bu durumdaki okullar tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak kurum yönetmelik taslaklarında;"

"(10) Özel öğretim kurumlarına, kayıt ve kabul şartları dikkate alınarak yabancı uyruklu öğrenci/kursiyerlerin kaydı yapılabilir. Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken ülkemize gelen öğrenciler özel okul/milletlerarası okullara ilk defa girişte ve farklı program uygulayan milletlerarası okullara geçişlerde 9/7/2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre denkliği yapılarak belirlenen sınıfa alınır. Milletlerarası okulların düzenlediği öğrenim belgeleri öğretim programı uygulanan ilgili ülke dilinde de düzenlenir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yabancı uyruklu öğrenci/kursiyerlerden ayrıca yurt dışı giriş ve çıkış bilgilerini gösteren belge de istenir."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 52/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 52/A- (1) Ortaöğretim kurumlarında yatılılık hizmeti verilebilir. Yatılılık hizmetinin verileceği yatakhane ve pansiyonların standartları ile yatılılık hizmeti standartları Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sitesinde yayımlanır. Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyetli vakıfların kuruculuğunda açılan ve öğrencilerini ücretsiz olarak okutan okullarda ortaokul yatılılık hizmeti verilebilir."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "[(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5" ibaresi "[(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2]x1,05" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ilgili mevzuatına göre servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit ederler. Ücret ilanını ilk kez yapacak okullar hariç olmak üzere faaliyetlerine devam eden okulların kademe başlangıçları ile ara sınıflarının bu fıkrada sayılan yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2] oranından fazla artış yapılamaz. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler faydalanır."

"(7) Ücret ilanını ilk kez yapacaklar hariç olmak üzere, okulların kademe başlangıçları için ilan edecekleri öğrenim ücretleri belirlenirken, bir önceki eğitim öğretim yılında aynı sınıf düzeyi için ilan ettikleri ücrete [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2]x1,5 oranından daha fazla artış yapılamaz."

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından" ibaresi "ilgili mevzuatına göre" şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"ç) Kurumlar ücret ilanlarını, Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemine (MEBBİS) işleyerek alınan çıktının bir örneğini bir sonraki ücret ilanına kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar ve olması halinde kuruma ait internet sayfasında yayımlar. Program ilavesi yapılan kurumlar kurum açma izninin yeniden düzenlendiği, mayıs ayından sonra açılan kurumlar ise kurum açma izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemi yaparlar."

"(3) Bir önceki yıl ücret ilanını MEBBİS'e girmeyen kurumlar, ücret ilanı yapılmayan yıl için bu Yönetmelik kapsamında belirlenen artış oranı da dikkate alınarak artış yapıldıktan sonra cari yıl için ücret ilanını yapar. Bu durumdaki kurumlar tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilecek inceleme sonucunda, ücret ilanı yapılmayan yıl için ikinci fıkraya uygun olmayan hususların tespit edilmesi halinde Kanunun 7 nci maddesi kapsamında işlem yapılır. Bu şekilde geçmişe dönük ücret ilanı yapan kurumlarda kayıtlı olan öğrencilerin eğitim ücretleri sözleşmelerinde yer alan ücretlere göre devam ettirilir.

(4) 9/B maddesi kapsamında kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine en az bir yıl ara veren kurumlardan faaliyetine tekrar izin verilenler izin tarihinden itibaren bir ay içerisinde ücret ilanını ilk kez yapan kurumlar gibi ücret tespiti ve ilanı yapar."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kurumlarda eğitim ücreti ile diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel okullar tarafından öğrencilerden alınacak ve öğrenci kayıt sözleşmesinde belirtilen eğitim ücreti ile diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler e-Okul sistemine; diğer özel öğretim kurumları tarafından kursiyerlerden alınan eğitim ücretleri ise MEBBİS'te oluşturulan elektronik modüllere işlenir."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim yılı başlamadan okuldan ayrılanlara öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başlamadan sınavla öğrenci alan resmi okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenlere öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen yıllık ücretin tamamı iade edilir.

b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara kursiyer kayıt sözleşmesinde belirlenen öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara kursiyer kayıt sözleşmesinde belirlenen öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "üzerinden" ibaresinden sonra gelmek üzere "valiliklerce" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Okulların idari para cezaları Bakanlıkça, diğer özel öğretim kurumlarının idari para cezaları ise valiliklerce MEBBİS'e işlenir."

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin geçici 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan özel öğretim kursları, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde 25 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan şartlara uygun birini görevlendirir."

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 33- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan akşam liselerine, 2026-2027 öğretim yılından itibaren dokuzuncu sınıflar için öğrenci kaydı ve nakli yapılmaz ve bu okullar kademeli olarak kapatılır.

(2) Akşam liselerinin 15 inci madde kapsamında başka bir okul/kurum türüne dönüştürülmek istenmesi halinde aynı madde hükümlerine göre dönüşüm izni verilir.

GEÇİCİ MADDE 34- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamaları için işletme/işletmelerle yaptıkları protokoller süresi dolana kadar geçerlidir. Ancak protokol süresi tamamlananlar için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (r) bendinde yer alan usule uygun olarak protokoller yenilenir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleki ve teknik Anadolu lisesi açmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuranlar veya milli eğitim müdürlüklerine kurum açma başvurusu bulunanlar için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (r) bendi değişiklikten önceki şekliyle uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 35- (1) 1/1/2026 tarihinden önce marka lisans sözleşmesi yaparak Bakanlıktan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış;

a) Okul kurucuları aynı bina ya da kampüste farklı kademe/türde okul açmak/okula dönüşmek ya da başka kuruma dönüşmek istemesi halinde,

b) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarının başka bir kurum türüne dönüşüm yapmak istemesi halinde,

7 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 36- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan ve Türk okulları ile aynı kampüste bulunan milletlerarası özel öğretim kurumları 2026-2027 öğretim yılından itibaren 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına uygun binalarda faaliyetlerine devam eder.

GEÇİCİ MADDE 37- (1) 46 ncı maddenin on yedinci fıkrasına uygun olarak ülkemizde basımları yapılmamış kitaplar 2025-2026 öğretim yılının sonuna kadar okutulabilir.

(2) 2025-2026 öğretim yılından itibaren kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen okullar 46 ncı maddenin on yedinci fıkrasında istenen onayı 2025-2026 öğretim yılı sonuna kadar milli eğitim müdürlüklerine teslim ederler.

GEÇİCİ MADDE 38- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yatılılık hizmeti vermekte olan ortaokullar, 2026-2027 öğretim yılından itibaren yatılılık hizmeti vermek üzere yeni kayıt alamazlar. Ancak bu okullarda yatılılık hizmeti almakta olan öğrencilere öğrenim gördükleri kademenin sonuna kadar bu hizmet verilmeye devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 39- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan özel okullarda 53 üncü maddenin yedinci fıkrası hükmü 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak ücret ilanlarında uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 40- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan ve uluslararası diploma ve sertifika programı uygulayan özel öğretim kurumları 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (dd) bendinde belirtilen onayı milli eğitim müdürlüklerine teslim ederler.

GEÇİCİ MADDE 41- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusu yaptığına ilişkin belge ile bir kurumda görevlendirilenler/görevlendirme süreci devam edenler, denklik belgesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde milli eğitim müdürlüğüne teslim ederler."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Arka Yüz, EK-2, EK-2/A, EK-3, EK-3/A, EK-5 ve EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesiyle değiştirilen 7 nci maddenin altıncı fıkrası ve aynı maddeye eklenen yedinci fıkrası 1/1/2026 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız