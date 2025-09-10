Malatya Hekimhan'da tren kazası: 1 yaralı!
Malatya Hekimhan'da iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 14:45, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 15:38
Malatya'nın Hekiman ilçesinde iki tren çarpıştı. Çelebi mevkiinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Hasan Çelebi mevkiinde 2 tren çarpıştı. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı bölgede Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığ ı ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.