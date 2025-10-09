AK Parti'de istifa! İlçe Başkanı görevden affını istedi...

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Canped Emici Külot 24'lü paketlerde süper indirim başladı!
Sponsorlu İçerik
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yurt Dışında Üniversite Eğitimi Artık Lüks Değil Akıllı Tercih
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Netanyahu: Hükümeti toplayarak Gazze anlaşmasını onaylayacağız
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: 'Ne mutlu barış yapanlara!'
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu seyahat süresini 43 dakikaya düşürecek
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Bakan Tekin: Sendikal özgürlük, öğrencinin eğitim hakkını gasp etmemeli
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Sahte kan raporu operasyonu: 100 kişinin ehliyeti iptal edilecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinledi
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
İsrail'in alıkoyduğu 3 vekil ve aktivistler cezaevine götürüldü
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Lise kaç yıl olacak? İşte masadaki formüller!
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Veri Analizi Okulu'na yoğun ilgi: En çok başvuru yapay zekaya
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Bakan Tekin'den 'eğitim sistemi' açıklaması: Biz bir formül söylemedik
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Ankara BB'ye yönelik 'konser' soruşturması tamamladı
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
Bakanlık, konut fiyatlarında manipülasyona geçit vermedi
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
DMM: 'Eskişehir'deki NTE sahası ABD'ye devredilecek' iddiası asılsız
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
Taklit ve Tağşiş listesine 23 yeni ürün eklendi
e-YDS 2025 başvuruları başladı
e-YDS 2025 başvuruları başladı
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İstifa eden 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Üç Türk milletvekiline ulaşılamıyor!
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Erdoğan: Barış İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Ali Babacan: Kimi Selamlayacağımızı Size mi Soracağız?
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Bakan Şimşek: Arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
LGS ve Lise Eğitimi İçin Yeni Model
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
İŞKUR 2025'te 1 Milyonun Üzerinde Kişiyi İşe Yerleştirdi
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ankara'da MSB İzin Belgelerinde Rüşvet Operasyonu: 27 Gözaltı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de istifa! İlçe Başkanı görevden affını istedi...

AK Parti'nin Zonguldak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. İsmail Cinbir paylaşımında kararının sebebini de açıkladı ve "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle affımı talep etmiş bulunmaktayım" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2025 07:43, Son Güncelleme : 09 Ekim 2025 07:51
Yazdır
AK Parti'de istifa! İlçe Başkanı görevden affını istedi...

AK Parti'nin Zonguldak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, istifa ettiğini duyurdu. İsmail Cinbir'in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"GÖREVİMDEN AFFIMI TALEP ETTİM"

"2 Yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğundan dolayı affımı talep etmiş bulunuyorum. Bu kutlu yolculukta, omuz omuza mücadele ettiğim başta il başkanıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle ve köy teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Partimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışmaya devam ettik, Makamlar mevkiler gelir geçer önemli olan millete hizmet aşkıdır biz bu minvalde davamızın sancağını zirvede tutmak için durmadan yorulmadan gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. AK Partim adına yine bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

Bayrağı devralacak olan yeni ilçe başkanı kardeşimize ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Görev yaptığım süre zarfında gönlünü kırdığım, rızasını alamadığım, beklentisini karşılayamadığım kim varsa herkesten helallik istiyorum. Yine bu süreçte şahsıma güvenen ve desteklerini esirgemeyen siyasi büyüklerime, birlikte yol yürüyüp mücadele verdiğimiz teşkilat mensubu kardeşlerime, abilerime, ablalarıma ve de tabii ki herkesten ve her şeyden fazla ihmal ettiğim ama her daim arkamda duran aileme canı gönülden teşekkür ediyorum.

Mevlamdan almış olduğum kararın AK Partimiz ve teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber