Rize Gastronomisi Dünya Pazarına Göz Dikti: Hedef, Havyar ve Mersin Balığı İhracatında Liderlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gitti
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Erdoğan yarın Mısır'da yapılacak Gazze konulu zirveye katılacak
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
'Ülkemizi 2026 Nisan ayında 5G ile tanıştıracağız'
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
'Batılılar karşısında omurgalı durmayı öğretemedik'
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Rojin'in babası: Katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
Uçum: Terörsüz Türkiye'nin ardından demokrasi reformu başlayacak
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
'Mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi' iddialarına yalanlama
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
KDK devreye girdi, 325 bin liralık borç 54 bin liraya düşürüldü
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Yeni haftada TBMM'nin gündemi yoğun
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Ankara merkezli 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
Yerlikaya: Düğün Konvoyunda Yol Kapatanlara Ağır Yaptırım
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor: 6 ile 'sarı' kod uyarısı
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 ölü
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Damacanaya gelen zam gıdayı da kirayı da solladı
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Kat Mülkiyet Kanunu'nda Devrim: Mafyavari Site Yönetimine Son!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Rize Gastronomisi Dünya Pazarına Göz Dikti: Hedef, Havyar ve Mersin Balığı İhracatında Liderlik

5. Rize Gastronomi Etkinliği'nde konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentin gastronomideki hedeflerini uluslararası ticarete taşıyacak büyük bir vizyon ortaya koydu. Metin, yapımı devam eden Ortadoğu'nun en büyük limanı ve artan su ürünleri yatırımlarını işaret ederek, Türk somonunda olduğu gibi Mersin balığı ve havyarda da "Türk markasını güçlendirmeyi" amaçladıklarını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2025 16:00, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 09:23
Yazdır
Rize Gastronomisi Dünya Pazarına Göz Dikti: Hedef, Havyar ve Mersin Balığı İhracatında Liderlik

10 Ekim 2025 tarihinde başlayan 5. Rize Gastronomi Etkinliği kapsamında Rize Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rize'de Ortadoğu'nun en büyük limanı yapılıyor. Su ürünleri üreticiliği son yıllarda büyük bir ivme kazandı, yatırımlar giderek artıyor. Hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1936'daki 2. Sanayi Planı'nda yer alan Mersin balığı üretim ve ihracatını artırmak; Türk somonunda ve hamside olduğu gibi Mersin balığı ve havyarda da Türk markasını güçlendirmektir" dedi.

Mersin Balığı ve Havyarda 2034 Pazar Liderliği Hedefi

Belediye Başkanı Metin, Rize'nin gastronomi alanındaki yeni hamlelerini açıklarken, özellikle Mersin balığı yetiştiriciliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Metin, "Hedefimiz, 2034 yılında 963,71 milyon dolar olması öngörülen dünya havyar pazarında önemli bir oyuncu olmak" dedi.

Rize'nin 1950'lerde tüm dünyaya ihraç edilen Mersin balığı havyarı üretimini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile yürütülen projelerle canlandırdığını ifade eden Metin, "Mersin havyarı dünyanın en pahalı yiyeceği; kilosu 10 bin dolardan satılıyor. Gramı 1 dolardan ihraç edilen bu ürünle Karadeniz'den dünyaya sağlık ihraç edeceğiz" çağrısında bulundu.

"Aromatik Yeşil Mutfak" Vurgusu

Rize gastronomisinin yıllarca yalnızca karalahana ve hamsiden ibaret sanıldığını belirten Metin, kentin asıl gücünün topraktan ve sudan gelen "aromalar ve sağlıklı gıdalar" olduğunu vurguladı. Bu yılki etkinlik mottosunun "Aromatik Yeşil Mutfak" olarak belirlendiğini aktaran Başkan, karalahana, pazı, likapa, karayemiş gibi yöreye özgü tarımsal ürünlerin de dünya mutfaklarında sağlıklı beslenmenin yükselen değerleri arasında yer aldığını kaydetti.

Zengezur Koridoru Ticaret Üssü Rize

Başkan Metin, Rize'nin lojistik konumunun önemine de değindi. Liman, Ovit Tüneli ve Zengezur Koridoru yatırımının, Türkiye'yi modern İpek Yolu üzerinde deniz mahsulleri ihracatında önemli bir "stok ve aktarma merkezi" yapabileceğini söyledi. Metin, Rize'nin hedefinin bu konuda güvenilir bir üs ve tedarikçi olmak olduğunu belirtti.

Metin ayrıca, bölge kültüründe yer alan tuzlanmış hamsinin (ançüez) de hedef pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Hedefimiz, modern ançüez üretim tesisleri kurmak" açıklamasını yaptı.

Bilimsel Destek: Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balığı

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu ise Mersin balığı yetiştiriciliği çalışmalarına dair bilgi verdi. Almanya'dan getirilen döllenmiş yumurtalarla başlanan üretimin 14. yılına ulaştığını belirten Kurtoğlu, Sibirya ve Karaca Mersin balığı olmak üzere iki farklı tür yetiştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kurtoğlu, nesli tükenme tehlikesinde olan ve 250 milyon yıldır dünyada varlığını sürdüren Mersin balığından yüksek kolajen içerdiği için medikal ürünler ve deri sektörü için hammadde de üretilebileceğini ekledi.

Yoğun ilgi gören 5. Rize Gastronomi Etkinliği, 10 Ekim'de başlayıp, yarışmalar, şef söyleşileri ve atölyelerle 12 Ekim'de sona erecek

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber