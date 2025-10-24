Türkeş Güney'den hükümete çağrı:'Memurlarımız da Yüzyılın Konut Projesi'nde Öncelikli Olmalı'

Sosyal medya hesabı üzerinden "Memurlarımız Da Yüzyılın Konut Projesinde Öncelik Kapsamına Alınmalı" başlığıyla bir açıklama yayımlayan Türkeş Güney, projeyi olumlu karşıladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete teşekkür etti.

Kira Yükü ve Ekonomik Zorluk Vurgusu

Güney, özellikle büyükşehirlerde ve sahil illerinde memurların yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekerek talebini gerekçelendirdi:

"Ülkemiz genelindeki konut kira bedelleri memurlarımızı ekonomik yönden zorlamakta, memurlarımız maaş ve ücretlerinin yarısını kiraya, yarısını ev alışverişine vermekte, sosyal hayatları yok denecek durumdadır."

"Metropollerdeki Memurların %53'ü Kirada Oturuyor"

Sendika olarak daha önce yaptıkları anket sonuçlarını da paylaşan Genel Başkan Güney, durumun ciddiyetini istatistiklerle ortaya koydu. Güney, metropol şehirlerde görev yapan memurların yüzde 53'ünün kirada oturduğunu ve bunların yüzde 69.7'sinin 20 bin TL'den yüksek kira ödediğini belirtti.

Türkeş Güney, bu nedenle "Yüzyılın Konut Projesi" öncelik kapsamına memurların da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, konut sahibi olmayı bırakın, mevcut şartlarda kirasını dahi ödemekte zorlanan memurların bu sayede ev sahibi olma imkanına kavuşması gerektiğini sözlerine ekledi.