Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
26 kamyon dolusu arıtma çamurunu açık araziye döktüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Burdur'daki boş bir araziye dökülen çamurun kaynağını Plaka Tanıma Sistemi ve GPS kayıtları aracılığıyla tespit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisleri'nden çıkan 26 kamyon dolusu arıtma çamurunu bölgeye döken firmaya 48 milyon 612 bin 876 lira ceza kesildi.

28 Kasım 2025 11:19
26 kamyon dolusu arıtma çamurunu açık araziye döktüler

Bakanlık ekipleri, Burdur'da boş bir araziye dökülen arıtma çamurunun kaynağını bulmak için harekete geçti. Ekipler, 17 Kasım tarihinden itibaren bölgedeki 26 atık su arıtma tesisi ile arıtma çamuru bertarafı konusunda faaliyet gösteren 3 işletmede inceleme başlattı. 6 denetim ekibi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 5 çevre laboratuvarı ile arıtma tesislerinden numuneler alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtları gün gün takip edildi. Burdur'da ise Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile kente giriş çıkış yapan araçlar incelendi.

26 kamyon çamur taşındığı ortaya çıktı

24 Haziran- 23 Temmuz arasında bölgeye dökülen arıtma çamurlarının 26 kamyonla taşındığı belirlendi.Bu araçların ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmaya ait olduğu ve belediyenin arıtma tesislerinden çıkan çamurları bölgeye döktüğü kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Bertaraf tesisi yerine açık araziye döküldü

Atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını Bakanlık tarafından "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" verilen geri kazanım ve bertaraf tesislerine götürmek yerine Burdur'daki boş araziye döken firmaya "2872 sayılı Çevre Kanunu" kapsamında 48 milyon 612 bin 876 TL idari ceza uygulandı. Firmanın izin lisansı iptal edildi ve faaliyeti durduruldu. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İnceleme kapsamında arıtma tesislerinden alınan numunelerin referans değerlere uygun olup olmadığına yönelik analizler de sürüyor.

