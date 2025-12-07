Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.