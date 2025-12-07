Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinin büyük bir bölümü aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar şeklinde görülecek.

07 Aralık 2025
Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

