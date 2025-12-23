Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak

11. Yargı Paketi'nde önemli bir karar alındı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin itirazlarının ardından deprem suçları, Covid tahliyelerinin dışında tutuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." dedi.

23 Aralık 2025 16:57, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 17:17
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı.

AK PARTİLİ GÜLER: DEPREM SUÇLARI, COVİD TAHLİYELERİNİN DIŞINDA TUTULACAK

Abdullah Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, dün Güler ile Akçay, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına yönelik düzenlemenin kapsamı dışında tutulması talep edildi.

Deprem mağdurlarını dinleyen Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu tarihten önceki yıllarda meydana gelen Elazığ ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenlemenin kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı.

GENEL KURUL'DA BİR ÖNERGEYLE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI BEKLENİYOR

AK Parti ve MHP'nin çalışmaları tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak.

Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş olacak.

