Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
Yönetmelik değişti: Aile Hekimliği personel istihdam şartları iyileştirildi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 863 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 863 bin 700 liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 17:13, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 17:12
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 863 bin 700 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek 6 milyon 863 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 824 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 823 milyon 887 bin 735,44 lira, işlem miktarı ise 1586,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 390 milyon 234 bin 584,76 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, Destek Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.824.000,004.761,10
En Düşük6.810.000,004.749,40
En Yüksek6.863.900,004.793,00
Kapanış6.863.700,004.780,00
Ağırlıklı Ortalama6.833.680,484.763,76
Toplam İşlem Hacmi (TL)10.823.887.735,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.586,35
Toplam İşlem Adedi120

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber