Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!

Antalya'nın Demre ilçesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ustalık Telafi Programı kapsamında sahte öğrenci kayıtları ve hayali işletmeler üzerinden 52 milyon TL'den fazla kamu zararının oluştuğu belirlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 46 şüpheliye yönelik; zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2026 15:35, Son Güncelleme : 10 Nisan 2026 15:39
Antalya'da Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 52 milyon 344 bin 670 TL kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla 3'ü kamu görevlisi 46 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emekli öğretmenler çalışıyormuş gibi gösterildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kamu kaynağının mevzuata aykırı kullanıldığı iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin 31,89 TL bedelin alındığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473,20 TL'lik ödeme sağlandığı öne sürüldü. Emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248,83 TL'lik kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı, eğitim hazırlık ödeneğinden de sahte tahakkuk oluşturulması suretiyle bin 389 TL bedelin alındığı belirlendi.

Sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler iddiası

Dosyada en dikkat çeken bölüm ise, mesleki eğitim kapsamındaki Ustalık Telafi Programı oldu. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek sağlanması için verilen devlet desteğinin sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturularak, şüphelilerin kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde oldukları kişilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü. Bu yöntemle 51 milyon 336 bin 618,54 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı olarak kullanıldığı iddia edilirken, soruşturmada toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670,45 TL olduğu belirtildi.

7 ilde 46 şüpheliye işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik Antalya, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Aydın, Kırşehir ve Eskişehir'de 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu belirlenirken, Antalya'da 35, İstanbul'da 2, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 2, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1 ve Eskişehir'de 1 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı ve kamu görevlileri açısından soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.

