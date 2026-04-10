Görele Belediye Başkanı Dede, CHP'den ihraç edildi

CHP YDK Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."