Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak.

Yarın yurt genelinde çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak olarak beklenen yağışlar, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Pazar günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak havanın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.