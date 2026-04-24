SGK'nın yurt dışı ilaç alımında yeni dönem

"Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (h) Bendi Kapsamında Yurt Dışından Gerçekleştirilecek Beşeri Tıbbi Ürün Alımları ve Bunlara İlişkin Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, SGK tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (h) bendine göre şahsi tedavi için 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun ile 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu kapsamında yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, SGK, bu usul ve esaslara göre yapılacak alımlarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Bu usul ve esaslar kapsamında şahsi tedavi için yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünlerin genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere tedavilerini aksatmayacak şekilde ulaştırılması esas olacak.

Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak

Yurt dışından gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak.

Dinamik alım sisteminin kurulması ve yürütülmesi ile diğer usullere göre yapılacak beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik iş ve işlemler Komisyon tarafından yerine getirilecek.

Komisyon tam ve eksiksiz toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamayacak. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini Komisyon kararına yazarak imzalayacak.

Komisyon, ilgili birimlerden iletilen tahmini ihtiyaç miktarı, bütçe kısıtlamaları, ilaca özel durumlar, geçmiş dönem sarf miktarı gibi kriterleri dikkate alarak temin edilecek beşeri tıbbi ürün miktarını veya bunlara ilişkin hizmetin niteliklerini ve süresini belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunacak.

Komisyon, ihtiyaç duyulan beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarında uygulanacak alım yöntemini, beşeri tıbbi ürüne ilişkin ilaç temin kaynağı listesinde kayıtlı istekli sayısı, ilgili ürün veya hizmet üzerinde herhangi bir özel hak sahibi gerçek veya tüzel kişi bulunması, ihtiyaç miktarı, ihtiyacın ivediliği ve ilgili mevzuatta belirlenmiş esaslar gibi hususları göz önünde bulundurarak belirleyecek ve ihale yetkilisinin onayına sunacak.

İlaç temin kaynağı listesinde, temin edilecek bir beşeri tıbbi ürün için birden fazla istekli bulunması halinde, dinamik alım sisteminin kullanılması esas olacak. Ancak Komisyon, alıma konu beşeri tıbbi ürüne özgü şartları göz önünde bulundurarak farklı bir alım yöntemi kullanılmasına da karar verebilecek.

İlgili listede bulunmayan beşeri tıbbi ürünler ile bu listede bulunan beşeri tıbbi ürünlere alternatif olan ürünlerin tespit edilmesi amacıyla veya SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülecek hallerde piyasa araştırması yapılabilecek.

SGK tarafından yurt dışından beşeri tıbbi ürün temin edilebilecek ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen kriterleri sağlayanlar, başvuruda bulunmaları halinde ürün bazında ilaç temin kaynağı listesine kaydedilecek.

İlaç temin kaynağı listesine kaydedilmek için başvuru yapanların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yurt dışından ilaç teminine yönelik olarak belirlenen kriterleri sağlaması ve son 2 yıl içinde SGK ile imzaladığı sözleşmelerin yasak fiil ve davranışlar nedeniyle feshedilmemiş olması gerekecek.

Dinamik alım sistemi kurulabilecek

Yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünlerin alımlarında kullanılmak üzere dinamik alım sistemi kurulabilecek. Dinamik alım sistemi, tüm istekli olabileceklerin başvurusuna açık şekilde ve ön yeterlik dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerine göre yapılacak ön yeterlik değerlendirmesine dayalı olarak kurulacak. Ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında fiyat teklifi sunulmayacak.

Dinamik alım sistemi kurulduktan sonra her aşamada ön yeterlik kriterlerini sağlayan gerçek veya tüzel kişi adaylar, sisteme katılım başvurusu yapabilecek. Ön yeterlik kriterlerini sağlamadığı tespit edilen adaylar, istenen kriterleri sağlayarak yeniden başvuru yapabilecek. Bir yıl içinde bir beşeri tıbbi ürün için yaptığı ön yeterlik başvurusu 3 kez reddedilen adaylar, aynı takvim yılı içinde aynı beşeri tıbbi ürün için yeniden başvuru yapamayacak.

Dinamik alım sistemi üzerinden yapılacak her bir münferit alım için her bir beşeri tıbbi ürün bazında dinamik alım sistemine kayıtlı olanlar, yeterli süre tanınmak suretiyle teklif vermeye davet edilecek ve davetle birlikte münferit alım dokümanı gönderilecek.

Münferit alım dokümanlarında alımı planlanan beşeri tıbbi ürünlerin etkin madde, farmasötik form ve yitilik gibi nitelikleri ile tahmini alım miktarlarına ve uygulanacaksa fiyat dışı unsurlara yer verilecek.

Teklifler, fiyat ve varsa fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilecek. Tekliflerin münferit alım dokümanına göre değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile münferit sözleşme imzalanacak.

Dinamik alım sistemi kurulmuş olması SGK'ye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek. Kurum, dinamik alım sistemi kapsamındaki beşeri tıbbi ürünleri bu usul ve esaslarda yer alan diğer alım usullerini kullanmak suretiyle de temin edebilecek.

Alım yöntemleri

Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik gerçekleştirilecek ihalelerde açık ihale usulü ya da pazarlık usulü uygulanacak.

Açık ihale usulünde, bütün istekliler teklif verebilirken, pazarlık usulünde, ilan yapılmaksızın SGK tarafından davet edilen istekliler teklifte bulunabilecek.

Açık ihale, "doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması", "Yurt dışından temin edilecek beşeri tıbbi ürünlerin kargo ve gümrük müşavirliği hizmetleri" ve "Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen parasal limitin 5 katına kadar olan beşeri tıbbi ürün ve hizmet alımları"nda uygulanacak.

Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmetler ilan yapılmaksızın ve Komisyon tarafından gerekli görülecek hallerde teminat alınmaksızın davet edilecek istekliler ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan da temin edilebilecek. Doğrudan temin edilebilecek haller şöyle:

"İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. Sadece tek bir gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Mevcut hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan hizmetlerin süresi üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan beşeri tıbbi ürün alımları. Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarından yapılacak beşeri tıbbi ürünlere ilişkin hizmet alımları. Beşeri tıbbi ürünlere ilişkin yurt içinden temin edilemeyen veya nitelik ve standartları itibarıyla yurt dışından temin edilmesi zorunlu olan hizmet alımları. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen parasal limitin 5 katına kadar olan beşeri tıbbi ürün ve hizmet alımları."

İhalelerde ve dinamik alım sistemi üzerinden gerçekleştirilecek münferit alımlarda, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak.

Yapılan değerlendirme sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte beşeri tıbbi ürünlere ilişkin hizmet alımlarında işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, beşeri tıbbi ürünlerde ise son kullanma tarihi, teslim süresi ve teklif edilecek ürün miktarı gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenecek.

Bu usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilecek beşeri tıbbi ürün alımları ve bunlara ilişkin hizmet alımlarının sonuçları, en geç 15 iş günü içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilecek.