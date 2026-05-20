Amasya ve Tokat'ta çarşamba günü okullar tatil edildi, bölge boşaltıldı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Tüm yurtta sağanak var. 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var. 5 kente sel uyarısı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Amasya ve Tokat'ta çarşamba günü okullar tatil edildi, bölge boşaltıldı

Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak su tahliyesine başlamasının beklenmesi üzerine Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi. Sel riskine karşı bazı ilçelerde eğitime ara verilirken, kritik noktalarda önlemler artırıldı

Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 07:55, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 07:56
Yazdır
Amasya ve Tokat'ta çarşamba günü okullar tatil edildi, bölge boşaltıldı

Tokat'taki Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının beklenmesi, Yeşilırmak havzasındaki illerde taşkın endişesini artırdı. Yoğun yağışların etkili olduğu Tokat ve Amasya'da sel ve taşkın riskine karşı eğitime ara verilirken, dere yatakları ve nehir çevrelerinde önlemler sıkılaştırıldı.

Amasya Valiliği, son günlerde bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana geldiğini açıkladı. Meteorolojik verilere göre yağışların devam edeceği ve 19 Mayıs Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak su tahliyesine başlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda yükselebileceği ifade edildi.

REKLAM

Bu kapsamda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yarın kapalı olacak okulların ardından, Amasya merkez ile Taşova ilçesinde çarşamba günü de eğitime ara verildi. Karar kapsamında köyler dahil tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri bir gün süreyle kapalı olacak.

Amasya Valisi Önder Bakan da bölgede meydana gelen taşkınlar nedeniyle tarım arazileri ve seraların su altında kaldığını, kırsal altyapıda ise çeşitli hasarlar oluştuğunu belirtti. Devletin tüm kurumlarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara Yeşilırmak ve dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunan Bakan, taşkın riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

TURHAL İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Öte yandan Tokat'ın Turhal ilçesinde de sel ve taşkın riskine karşı 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde eğitime ara verildi. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği belirtilerek, Almus Barajı'ndan yapılması beklenen su tahliyesinin su seviyesini daha da yükseltebileceği kaydedildi.

Karar doğrultusunda Turhal genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında üç gün süreyle eğitim durdurulurken, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber