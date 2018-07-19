Akademisyenlerin iadesi için değişiklik teklifi

Meclis Başkanlığına sunulan OHAL Sonrasındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi kapsamında OHAL komisyonu tarafından masumiyeti kabul edilmiş olan akademisyenler İzmir, İstanbul ve Ankara dışında 2006 ve sonrası kurulan üniversiteler başta olmak üzere farklı bir üniversiteye atanır şeklinde bir düzenleme söz konusudur.

Bu düzenleme masum olduğu anlaşılan bir akademisyenin farklı üniversiteye atanacağını kesinleştirmektedir. Ancak bu çeşitli mağduriyetlere yol açacaktır. Zaten haklılığı ve masumiyeti kabul edilmiş bir akademisyen ikinci bir mağduriyeti yaşayabilir. Başta alnı ak bir şekilde üniversitesine dönebilme imkanı elinden alınmakta öte yandan da aile bütünlüğü bozularak hayatı daha da zorlaştırılmaktadır. Ayrıca atanacağı yeni üniversitedeki iş ortamındaki kişilerin önyargıları da muhtemel bir diğer olumsuzluk olacaktır. Akademisyenlerin özellikle kendileri gibi akademisyen olan eşleri söz konusu olduğunda aile bütünlüğünü sağlamak zorlaşacaktır. Bunda etkili olan ise diğer memurlar gibi akademisyenlerin eş durumundan tayinlerinin olmamasıdır.

Düzenleme metninde TSK'da OHAL komisyonu tarafından iadesine onay verilen personelin tekrar eski görevine dönmesinde Bakana yetki verilmiştir. Personel ya eski görev ve yerine ya da bakanın kabul etmemesi durumunda TSK bünyesinde kurulan araştırma merkezlerine atanacaktır.

Belki bu düzenleme ışığında akademisyenler için farklı üniversiteye atanma durumu komple iptal edilmeyecek ise ilgili üniversitenin rektörüne sorulabilir. Eğer rektör kabul etmez ise farklı üniversiteye atama yapılabilir.