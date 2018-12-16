İmplant yaptırırken bunlara dikkat edin
|16 Aralık 2018 15:38
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Diş eksikliğinin çözümünde çığır açan implant tedavisinin son yıllarda en popüler tedavi yöntemi olduğunu belirten uzmanlar, kalitesiz ve patentsiz üretilmiş ucuz implant tehlikesi konusunda da uyarıda bulundu.
Günümüzde tercih edilen dental impantların eksik diş tedavisinde doğal dişin fonksiyonunu sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleri olduğunu kaydeden Diş Hekimi Şiar Atmaca, gerekli izinleri olmayan implant taklitlerinin insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Atmaca, "Dünyada 4-5 bin üretici firma var ve her ülkede yüzlerce implant firması faaliyet göstermektedir. Kullanılacak implant markasının en az 5 yıllık klinik takip sonuçları ve bilimsel desteğinin olması gerekir. Yine implant markasının Sağlık Bakanlığı onaylı olması, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) belgesi, Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, FDA (Food and Drug Adminstartion) Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Belgesi, İSO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar Teşkilatı Belgesi, CE (Conformite European) Avrupa Ülkeleri Uygunluk Belgesi'nin olması gibi kriterlere sahip olmalıdır. Hastalar hekimlerine güvenmelidir. Hastalar kullanılan ürünün sertifikası ve üretici hakkında bilgi sahibi olabilir ve tedavide kullanılacak implant barkod numaralarını hekimlerinden istemeli" dedi.
İmplant yaptıracak hastaların sadece fiyat odaklı düşünmemelerini, implantın kaliteli ürün ve tecrübe gerektirdiğini unutmamaları gerektiğini belirten Dt. Şiar Atmaca, "İmplant uygulamasında başarının iki önemli ayağı vardır. Birinci koşul; uzun süreli klinik sonuçlarla başarısını ispatlamış uluslararası standartlarda patentli ürünlerin kullanılmasıdır. İkincisi ise implant tedavisini gerçekleştirecek diş hekiminin implant konusunda eğitim almış, bu alanda uzmanlaşmış olması gerekir. Aksi durumda tedavi başarılı sonuçtan uzak olur" diye konuştu.
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