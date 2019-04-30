Tazminat reformuna patron desteği
|30 Nisan 2019 09:28
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Kıdemtazminatı reformu için kollar sıvanırken; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) "Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, güçlü sosyal diyalog anlayışı ile tarafların dengelerinin gözetildiği, çalışma barışının korunduğu bir ortamının sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız" değerlendirmesi geldi.
İŞSİZLİK SİGORTASI TEKLİFİ
TİSK'ten yapılan açıklamada, "Birbirinden bağımsız olarak yapılan işsizlik sigortası, iş güvencesi ve kıdem tazminatı uygulamalarının ortak amaca hizmet ettikleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi, işveren maliyetlerinin hakkaniyete uygun bir düzeye indirilmesine, istihdamın artırılmasına ve dolayısıyla rekabet gücü artacak işletmelerin ülke ekonomisine daha güçlü katkı sunmasına vesile olacaktır" denildi. Açıklamada reforma her türlü desteğin verileceği kaydedildi.
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