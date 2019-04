Tazminat reformuna patron desteği

Her çalışana kıdem tazminatı için reform hazırlığı başlarken; işverenlerden, 'Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, çalışma barışının korunduğu bir ortamın sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız' açıklaması geldi

Tazminat reformuna patron desteği Her çalışana kıdem tazminatı için reform hazırlığı başlarken; işverenlerden, 'Her kesimin mutlu olacağı bir çözüm yaratılması, çalışma barışının korunduğu bir ortamın sağlanması için yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız' açıklaması geldi 30 Nisan 2019 09:28 Devamını gör