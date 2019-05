Soylu: İhraç edilenlere pasaport verilemez

TGRT Haber özel yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Öncelikle DHKP/C'ye bakmak gerekir. DHKP/C içerisinden istihbarat almak zor. Uluslararası ve içeride DHKP/C'yi besleyenler var. DHKP/C'nin tüm yönetici komitesi ve yapılanmaları avukatlanma komitesi bunların çözüldü. Avukatlarına yapılan operasyonla ilgili büyük darbe aldılar. DHKP/C gibi terör örgütlerinin önemli özellikleri var. Bürokrasi, devlet adamları ve iş caimasına yönelik saldırıları söz konusu oldu. Bir de beslendikleri yer var 'kırsal'. Tunceli-Dersim bölgesinde konuşlandırılırlar genelde. Tunceli bölgesinde ve kırsalda bir tane DHKP/C kalmadı. Yurt içinde DHKP/C'li bir tane bile yöneticileri yok. DHKP/C memur yapılanması ve siyasilerle ilişkiler içerisinde. Özellikle CHP'lileri de uyardık 5 belediyeye DHKP/C'li koymuşlardı uyarılarımızla çıkarttılar onları.

MİT ve Emniyet istihbaratımız birlikte çok başarılı operasyonlar yaptı ve bilgiler ve geçmişe dönük takipler yapıldı. İdil'den Grup Yorum'a kadar legal yerlere de kendilerini yerleştirebiliyorlar.

'Meclis güvenliği ile ilgili büyük bir çalışma yaptık'

TBMM'de DHKP/C'lilerin Mahmut Tanal ile bağlantısı var ve başka bir kaç milletvekili ile de var. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilk bu açlık grevi yapanlara darbeyi vurduk. DHKP/C'de örgüt talimat vermedikçe konuşmazlar. Savcı Selim Kiraz benzeri birşey yapabilirlerdi. Ama TBMM'ye girmesi kolay birşey değil. Meclis güvenliği ile ilgili büyük bir çalışma yaptık. 3 defa geniş toplantı yaptık Meclis'e güvenlik önerimizi sunduk. Ben dışardan gelecek saldırıları düşünmek zorundayım. Milletvekillerine saldırıyı düşünmek zorundayım. Tek tek çalışıldı ve maddeler ortaya koyuldu. Dışardan içerdeki odalara kadar tek tek güvenlik tedbirleri ciddi şekilde alındı. Bu tedbirler çerçevesinde bu iki DHKP/C'li yakalandılar.

'Özellikle son 1 hafta 10 gündür Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz'

Herkes İstanbul ve Ankara'da tüm Türkiye'de arkadaşlarımız alarm vaziyetindeler. Çok dikkatli ve önemli bir iş çıkardılar. Bu tehditi burada söyleyemiyorum ama ciddi bir tehdit.

Türkiye'de onlarca saldırı engelleniyor çoğundan kimsenin haberi olmuyor. Türkiye'nin güvenlik kuvvetlerine teşekkür etmek gerekirken şaşı bakışı biraz ucuzculuk olarak görüyorum.

Ankara-Çubuk'ta cenazede gerçekleşen Kılıçdaroğlu'na saldırı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda dışardan gelenler var denildi, bir kişi gösterin dışardan gelen. Dışardan gelen bir kişi bile yok gelen. Kılıçdaroğlu'nun koruma amirinin koruma kursu yoktu. Bunları biz şimdi kursa aldık eğitimsizdi. Polis amirine 'koruma' dedikten sonra esas sorumluluk koruma amirine düşer. Kritik duruma göre önlem ve ilgili kişilere ulaşması gereken kendisidir. Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında soruşturma da devam ediyor.

Devlet yönetiminde sürekli beklentimizdir. Ekonomi ve güvenlik konusunda devlet yönetiminde zayıflık oluşturmak isterler. Şu çok net buna karşı hukuk çerçevesinde gerekenleri yapıyoruz. Adalet yürüşü yaptılar ve bir kişinin burnu kanamadı bunun güvenliğini biz sağladık. Tekin Bingöl ile kordinasyonlu çalışarak güvenlik güçlerimizle korunmalarını sağladık. Ayrıca bu adalet yürüyüşünde saldırı da önlendi.

'Binali Yıldırım mağdur oldu' sözleri ve seçim açıklamaları

Bu seçim hariç, CHP her girdiği seçimde seçim öncesi ve sonrasında 'hırsızlık var' der. Bilgisayar hileleri, uçucu mürekkepler böyle aklımıza bile gelmeyecek saçma sapan bahaneler üretiyorlar. Bir tek bu seçimde birşey söylemediler. Halk evleri seferber olurdu, oy ve ötesi seferber olurdu, bir de kendileri olurdu bu seçim de bunlar olmadı. İstanbul seçimi için düzeltilen seçim kurulu başkanları eski alışkanlıklarıyla kaymakamın verdiği listeyi aldılar. TV'de bunların avukatları seçim kurulu hakkında çıkıp yalan yanlış konuşuyorlar bu da doğru değil.

'Oylar çalındı' iddiaları ve seçim kurullarında FETÖ izi

YSK'nın son kararı olsa partilere seçim kurulu başkanlarını verecek olsaydı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Yalnız bunların isimlerini verseydi FETÖ bağlantısı olup olmadığını verirdik. 230 bin memurun kaydını biz sarı zarflarla verdik. Burada bize sormadan hangi memurun nereye verildiğini hangi sandığa verildiğini bilemeyiz ki.

'Oyları çalan sandık başkanları'

83 bin bal gibi oyu Binali Yıldırım'ın karşısında oy sıfır olarak yazılmış. İşte neden çalınmış diyorum onları. Bunu yapan sandık başkanları.Milletimin oylarını başka partilere yazmışlar. Bunu sandık kurulu başkanları dışında kimse yapamaz. Bu konuda tek hak iddia edemeyecek kurum CHP'dir. Bizim geçmişimizde oy hırsızlığı hiç olmadı. Sandık kurulu üyesinin başkanı sandık kurulu başkanıdır. 200 sandıklık hile yapılacak alan bulabilirler. CHP akrabası sandık başkanları var. Bu hile metodu bunlara net bir şekilde anlatılmış. Bu metotların hepsi kullanılmış. Oylar 27 bin 500 den 13 bin oya nasıl düşer? Farkı düşerse ikisinde de düşer. Sapma bunda %1-2 olur. Geninde hile olanlar bunu yaparlar.

Sandık görevlilerinin FETÖ ilişkisi

700 sandık görevlisi FETÖ ile ilişkili. Türkler tarih boyunca seçimde başarılıdır. Bu tip hileler hariç dış ülkelerden gelen gözlemciler gelip desinler ki siz başarısızsınız. İlçelerde ve muhtarlıklarda fark yok. Binali Bey'in hakkını yediler. Bunu İstanbul genelinde uyguladılar bilgisayar hilesi ile artı sandık kurulu başkanları ile bu iklimi oluşturdular. Kadıköy'de nasıl oylar kullanıldı ben endişe içindeyim mesela.

İstanbul seçiminde usülsüzlük iddiaları

Birilerinin bir araya gelip çok yönlü yönlendirdikleri bir akıl var. Seçimden sonra olanları da gördük. Türkiye'de mahalle baskısı oluşturdular. Belediyede su indirimi yapılıyor. Adam belediye başkanı değil 'ben yaptım' diyor. Kimse buna bir şey demiyor. İstanbul bizim incimizdir. Biz de kaybedebiliriz kazanabiliriz bu doğal bir şey. Bizim İstanbul bir küresel akıl merkezemizdir. Biz buna bir karar vereceğiz.

23 Haziran seçimleri için önlemler

YSK başkanı ile ve arkadaşlarım da ilgili yerlerle konuştular. Bizden ne istediler olarak, devletin saygınlığına bir leke gelmesin diye çabaladık çabalıyoruz. Şimdi seçim sürecine kadar partilerin propaganda yapacağı sırasında daha fazla güvenliğe ihtiyacımız olacak. Bütün parti temsilcileri İstanbul'da olacak. Bunun için önlemleri aldık almaya devam ediyoruz.

İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatı

Bu bir sapkınlıktır ve hukuk katliamıdır. Ben istihbarat verilerini kopyalayayım İçişleri Bakanı olarak bu olur mu? CHP'nin yapmak istedikleri net. CHP'nin amacı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletten rövanş istiyorlar. Türkiye'de görünen ve görünmeyen darbeler vardır. 17-25 Aralık, 6-7 Ekim birer darbedir. O rövanşı almak isteyenler 17-25 Aralık zihniyetiyle bunu alacağız diyorlar. Bunu 15 Temmuz talimatını verenlere de söylüyorlar okyanus ötesine. İBB'nin sahibi değil yöneticisisin sen.

Tevfik Göksu'nun 'Trabzon-Rum' açıklaması

Tevfik Göksu yerli bir açıklamaya imzaya atmıştır ben kendim altına imza atıyorum. Biz doğruları söylüyoruz. Burda oyun oynanıyor reaksiyon gösterin diyorlar. Ben kendime yanıyorum bu reaksiyonu gösteremediğim için. Göksu'nun açıklamaları çarpıtılıyor. CHP'nin çizgisi aynı şekilde devam ediyor. Trabzonlular istismar ediliyor.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi ve terörle mücadele

Şunu net bir şekilde ifade etmem gerekir Türkiye terörle mücadele konusunda ciddi bir maliyet ödemiştir. Kürt kardeşlerimiz bu bedeli ödemiştir. Terör konusunda Türkiye tüm dünyanın ve güçlerinin her türlü desteğine rağmen tüm bu terör örgütlerinin bileğini bükmüştür. Dış dünyanın da kuşatmasıyla Türkiye karşı karşıya. Türkiye tüm dünyaya nasıl galip geldiğini göstermiştir. Şuan terörist sayısı 700'ün altında. Hareket ve finansal tüm faliyetlerine darbe indirildi. Teröristlerin hareket kabiliyeti sıfırlandı. Sakın sığınaklardan çıkmayın talimatları verildi çıkdıkları an 60 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ da ve FETÖ'de hareketlilik söz konusu ve bu konuda arkadaşlarımız ciddi şekilde çalışıyor. 'Çözüm süreci' ile bize yüklenenler bu süreçte teröristlerle kol kola girenler. Doğu'da bu terörden kurtulan çocuklar sevinç içerisinde ben gidip görüyorum. Bu çocuklar kodlama eğitimi öğreniyorlar. Tam da bizim istediğimiz bu. Çok uzun zamandır Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini biz değerlendirdik. Terörün dilini, iletişimini, finansını, dış kaynağını ve tümünü kurutmak için her işi yapmakla göreviliyiz. Seçim öncesinde bu konuşuldu ve devlet dedi ki şimdi bu görüşmenin gerçekleşmesi uygundur. Terörden teslim olup ifade veren 7 kişi intihar etti kendilerini astılar. Bunlar açık grevinden ölenler değil. Cumhurbaşkanımızın bu konuda lafı var bir gece ansızın gelebiliriz.

Terörle ilişkili belediyeler

Kimseye terör üssü kurdurmayız. Kimseye dejavu imkanı vermeyiz. Arkadaşlar takip edip izliyorlar. Doğu ve Güneydoğu'da 39 belediyeyi AK Parti aldı. Benim beklentim bile bu kadar değildi. Doğu ve Güneydoğu'da Tayyip Erdoğan gerçeği var. Dönem dönem haksız şekilde üzerine gelseler de onun yürüyüşü onu bir şekilde oraya bütünleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kayyum ısrarı oldu. Çünkü oradaki çocukların terörden kurtulmasını istedi oraya hizmet gitsin istedi. İşin sonucunda bu ısrarın doğru olduğunun sürecini gördük.

Orada bir takım sıkıntılar yaşandı ama şimdi böyle bir şey orada söz konusu değil. Artık ceberrut bir devlet anlayışı yok. Ben kürt kardeşlerim hakkında ne söylemişim de eleştiriyorlar bu konuda beni? Bunlar rasyonel olmayan değerlendirmelerdir.

Suriye'den göç dalgası ve Türkiye'deki göçmenlerin durumu

300-400 bin göç beklentisi var. Türkiye'nin sınırı dışarında yerleri ayarladık oralara yerleştireceğiz bu göç edenleri. Bu kadar göçmeni alacak kapasiteye sahip değiliz artık. Göç konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tüm gelenler Türkiye'de kayıtlı. 268 bin geçen yıl kaçak göçmen yakaladık ve yüzde 46'sını geri gönderdik. Böyle bir rakam yok. İstanbul'dan 25 bin daha göçmen göndereceğiz. Bunlar Afganistan ve Pakistan'a gönderiliyor gönderirken de içim acıyor açıkcası. Bu da bir Amerikan tezgahı oralarla aramız kötü olsun istemeyiz. Her gördüğümüz göçmeni kaçak sanmayalım. Geri dönen Suriye'ye göçmen sayısı 326 bin. Türkiye'de 450 bin Suriyeli çocuk doğdu.

PKK ile mücadelede son durum

Biz sınırımızın ilerisindeyiz biraz. ABD ve diğer ülkeler malesef PKK'ya lojistik destek sağlıyorlar. Biz sürekli operasyon halindeyiz. Sahaya yayıyoruz ve kesintisiz operasyon yapıyoruz. Temel sıkıntı puslu havalarda gelip saldırıyor bu teröristler. İçeride EYP tehlikesi var veya operasyonlarda uzaktan yerleştirilen EYP ve kanas tehlikesi var. Ama İHA'lar 'Drone'lar ve diğer teknolojik, insan olarak çok geliştiriyoruz kendimizi. Gereken cevabı da bunlarla veriyoruz.

Pasaport iptalleri meseleleri

Türkiye'de FETÖ ile bağlantılı olanlarla ilgili KHK ile kanun çıkardık. İhraç edilenlerle ilgili pasaport verilemez. Biz bu kararı bunlar yurt dışına çıkmasın diye almışız. Biz hukukumuzu korumak için bu kararı aldık. FETÖ'cüler kaçmasın diye kanun çıkardık. Bu KHK ile ihraç edilen doktor yeniden pasaport çıkartma talebi bize kadar geldi. Araştırmamız lazım bakmamız lazım tabiki bu durumlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Prof. Dr. Haluk Asuman'a pasaport verildi. İhraç edilenlerin pasaportları iptal edilir. Burda değişiklik yapıyoruz idari işlemle ilgili edilebilir diyoruz. Şimdi tüm tahkikler kalktı kalkmaya da devam ediyor. Bir tahkikin kalkmasından yeri gelir bakan gider yani. Burda artık bir suç görülmezse tahkik kaldırılır fakat rakam çok fazla olmaz. 350 bin 435 kişinin son zamanlarda pasaport şerhi kaldırıldı.

Türkiye'deki yabancı medya yatırımları

Türkiye'nin kalıbını büyütmesini istemeyenler var. Eskiden oturan bir Türkiye vardı. Benim siyasi sezim seçimin sonuçlarına yenilik bir hazırık yapmışlar. Fakat seçimin sonuçları istediği gibi çıkmamış. Bir meşruiyet tartışması ortaya çıkarmak istediler. Senaryoya göre AK Parti ile MHP'yi ayıralım yeni geniş bir model uygulayalım. Ekonomik saldırılar da dahil dışarda oluşturulacak iklimlerin peşine düşmüşler. Türkiye'de bir saldırı olduğu gözüküyor. Kimse aklından bir şey geçirmesin. Bu ülkenin demokrasisine de kardeşliğine de kimseyi musallat etmeyiz.

Biz Doğu'da madenleri yeniden açtık, yaylaları açtık. Terör temizlenmemesine rağmen oraları açtık. Türkiye özel sektör üzerine inşa edildi. Bizim gücümüz özel sektör. Birileri aklına şunu soksun Türkiye iki saldırı püskürttü. 2007 E-Muhtırasını bertaraf ettik. Bunu hükümet gücü yettiği için dönemim başbakanı yaptı. Ardından daha büyük bir saldırı geldi milletle püskürttü. Önceden kurulan kodlar millete artık işlemez. Hala birilerinden icazet alarak Türkiye'ye ayar vermeye çalışmak eski kodlar.

Artan kayıp çocuk vakaları ve AA muhabirinin arama çalışmaları

AA muhabirinin düştüğü yeri çok iyi biliyorum. Çok tehlikeli yerler, köyümüzden de oraya düşenler oldu. Çok talihsiz bir yere düştüğünü görüyoruz. Bir çok eşyası bulundu. Tüm arama kurtarma timlerimiz seferber herkes seferber oldu. Valilerimiz de bizzat ilgileniyor. Diğer iki çocuklarımız da evlerinin önünden kayıp. Türkiye'de çocuk kayıp vakaları aslında %30 azaldı. %98.6 kaybolan çocukların bulunma oranı. Bu konuda kayıp çocuk raporu hazırlattım. Arkadaşlarımız bunu kamuoyu ile paylaşacak. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları ile de ilgileniyorum bizzat. Bunu bir aşayissizlik sıkıntısı gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Kritik kayıpların yüzde 55'i yabancı.

Polislikte renk körlüğü engeli

Bu arkadaşlardan talep gelince araştırdım, kimsenin hakkına girmeyelim dedim. Arkadaşlarımızın tüm dosyaları bende ben de gerekli yerlere ilettim. Bunun sonucunu da paylaşacağız. Benim ihtiyacım olur 26'da da polis alırım aslında bu alım yaşı kanununa da bir eleştirim var. Biz polis alımlarında ön lisans iyileştirmesi de getirdik. Puanları da düşürebiliriz KPSS'de. Koyacağınız puanı aşağı düşürürseniz daha fazla girecek. Biz 4 ayda polis yapıyoruz şuanda. Neden ihtiyacımız var şuanda. Bu puanı 60-65'e düşürebiliriz.

3600 ek gösterge meselesi

Polis, hemşire, imamlar var içilerinde bir mesleki yaklaşım bu Cumhurbaşkanımızın bir sözü var bu konuda. 24 Haziran seçimlerinde ortaya koydu kendisi. Bir polis memuru, imam hemşire emekli olduktan sonra 3 bin TL kadar daha az maaş alıyor. Bu fark etkiliyor insanları. 3600 ek gösterge çözülecek.

Süleyman Soylu'ya dönük sert eleştiriler

Vatandaşlarımızın benim sert ve duygusallık değerlendirmeleri o an ki gördükleri anla ilgilidir. Bir 30 saniyelik alan alıp oradan sert diye eleştiriyorlar. Bütün bu alanın içerisinde bu konsantrasyonu yakalayamazsam yapamazsınız bu işi. Sert olmadan bu iş yapılmaz. İşimizin bir parçası da yönetmek.

Seçim öncesi Soylu'nun adaylığı

Ben AK Parti üyesiyim. Belediye başkanlığı için de dahil bu parti bana hangi görevi verirse yaparım. Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Seçim öncesi ve sonrası için bir çok kişiye yakıştırma yapılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalış derse çalışırım bu alanda. Adayların belirlenmesinde de sahadan gelen bilgiler-araştırmalar ona göre de belirleniyor.

Soylu'nun Berat Albayrak ile arası nasıl?

İlk bakan olduğumuz dönemlerde aramızda sinerji oldu. O ve ben işimize o kadar gömülüyüz ki. Birisi ekonomimin kaptanı yani. Bir birikimi ve bir maliyeti, ekonomik saldırıyı ve ekonomik raya oturtmak için büyük çaba gösteriyor. Biz hamal gibi gecelere kadar çalışıyoruz. O da çalışıyor ben de çalışıyorum. Aramızın açıldığı dedikodulara üzülüyorum. Ama bunlar hep dönem dönem olmuş. Nefsimize yenilirsek bize yazıklar olsun. Aynı hassasiyetleri ve siyasi bakışı en çok ortak yaşadığım kişidir Berat Albayrak. Berat Bey ile küs olduğum yalan.

Soylu'nun 23 Haziran mesajı

Ben Binali Bey'i yakından tanıyorum. Ben de siz de İstanbul seçmenisiniz. İkisi bana ne verebilir diye bakmak lazım. Endişem İstanbul'un kaybetmesi. İhale belediyeciliğinden başka birşey yoktu. İstanbul da bir karar ortaya koymalı. İstanbul siyasal kavganın aktörü yapılacak. İstanbul'a Binali Bey'in heyecanına ihtiyacı var.