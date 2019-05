YÖK Başkanı Saraç'tan THE sıralamasına giren üniversitelere tebrik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'den, İngiltere kökenli üniversite sıralama kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) Asya Üniversite Sıralamasına giren ve THE Asya Ödüllerine layık görülen üniversiteleri kutladı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, THE tarafından Asya Üniversiteler Zirvesi'nde hem THE Asya Üniversite Sıralamasının yayımlandığını hem de çeşitli kategorilerde THE Asya Ödüllerinin (THE Awards Asia) verildiğini anımsattı.

Saraç, paylaşımında, şunları kaydetti:

"THE Asya Üniversite Sıralamasına göre Türkiye'den ilk 400'e toplam 23 üniversite, ilk 100'e ise 4 üniversite girerken; Sabancı Üniversitesi 36, Koç Üniversitesi 47, Bilkent Üniversitesi 82, Boğaziçi Üniversitesi ise 88'inci sırada yer almıştır.

Koç ve Özyeğin Üniversiteleri 'Öğrencilere Sağlanan Üstün Destek' kategorisinde; İstanbul Gelişim Üniversitesi ise 'Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi' kategorisinde finale kalarak başarı ödülü almıştır. Üniversitelerimizin değerli idarecilerini ve hocalarını bu başarılarından dolayı tebrik ederiz."