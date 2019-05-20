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Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin sosyal medya üzerinden okullarını ziyaret etmesi yönündeki davetlerini kırmayarak okullara ziyarette bulundu.
 20 Mayıs 2019 19:30
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Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan okul ziyareti davetini kırmayarak ilçelerin eğitim ve öğretim durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okullar hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Tekin, sınıfları tek tek gezdi. Öğrencilerle yakından ilgilen Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okulların bölümlerinde incelemelerde bulunan Tekin, daha sonra kendisini sosyal medyadan davet eden öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Öğretmenlerin taleplerinin yerine gelme talimatını veren Tekin, "Sosyal medyadan okullarını ziyaret etmemi isteyen öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarının artması için davetlerini kırmayarak ziyaretlerde bulundum. Sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında gelmektedir. Öğretmenler olağanüstü bir gayret ile gece gündüz demeden, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi ilimizin de her köşesinde özveri ve fedakarca çalışmaktadır. Sınırsız bir fedakarlık ve sabır ile çalışan öğretmenlerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Eğitime yapılacak her yatırım ve sağlanan her desteğin, milletimizin aydınlık geleceğine ve refahına yapılan yatırım olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda tüm imkanlarımızla öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi koşullar oluşturmaya çalışıyoruz"dedi.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ile birlikte Kara Pazar Ortaokulu'nu da ziyaret eden Tekin, burada da incelemelerde bulundu. "En Güzel Okul Bahçesi" projesi kapsamında oluşturulan okul bahçesinin öğretmenlerle açılış kurdelesini kesen Tekin, emeği geçen okul idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin, Diyadin ilçesinden ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
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