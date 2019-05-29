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YÖK'ten Kıbrıs'taki Üniversitelere denklik yazısı

YÖK, Türkiye'den Kıbrıs'a yatay geçiş yapanlara denklik uygulanacağına ilişkin üniversitelere yazı gönderdi. YÖK konuyla ilgili yaptığı toplantıda alınan kararları üniversitelere bildirirken binlerce mezun ve öğrencinin gözü ise şu an YÖK'ün kendi sitesinden yapacağı açıklamada...
 29 Mayıs 2019 08:52
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YÖK'ten Kıbrıs'taki Üniversitelere denklik yazısı

YÖK'ten Kıbrıs'taki üniversitelere: Hangi durumlarda denklik uygulanacak?

KARAR 12 ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLDİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; YÖK Başkanvekili Rahmi Er'in imzasının bulunduğu yazıda, YÖK'ün 8 Mayıs'ta toplantı yaptığı ve yapılan toplantıda alınan kararlar belirtildi. Aynı yazıda birçok kişinin YÖK'e şikayette bulunduğu ve başvurular yapıldığı da iletildi. YÖK'ün 8 Mayıs'ta yaptığı toplantı sonucunda alınan kararlar ayrıntılı bir şekilde üniversitelere bildirildi. Alınan karar Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi gibi 12 üniversiteye gönderildi.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

YÖK tarafından alınan kararlar ise şöyle:

- Milletlerarası anlaşma kapsamında ÖSYM kılavuzu ile örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler yerleştiği üniversite ve programdan mezun olanlara bilgilerinin E-Devlet kapsamında sunulan 'Mezun Belgesi Sorgulama' hizmeti üzerinden açık olmasına

- ÖSYM kılavuzu dışında KKTC'deki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşenlerin ve yerleştiği üniversite ve programdan mezun olanların bilgilerinin, Milletler Arası Anlaşma kapsamının dışında olması nedeniyle denklik sürecine tabi tabi olma şartının hatırlatılmasına

- ÖSYM kılavuzu ile yerleşenler dahil bütün Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin yatay geçişlerinin mer'i mevzuat dahilinde olması 'bu mevzuatın dışında yapılan yatay geçişler' sonucunda mezunların denklik mevzuatına tabi tutulacakları hususunun hatırlatılmasına

- KKTC üniversitelerinin, mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerinin tamamının bilgilerini sisteme girmeye devam etmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgiye erişimine ise ancak yukardaki kapsam dahilinde izin verilmesine

- ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler dışında KKTC üniversitelerine kaydı yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ve KKTC üniversitelerine kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş ve ders transferi yoluyla kayıt olanların listesinin (uygulanan mevzuat ve yatay geçiş şartları belirtilmek suretiyle) her yıl öğrenci kontenjanı talepleri ile birlikte üniversitenin rektörünün onayı ile Yükseköğretim Kurulu'na gönderilmesine.

BİNLERCE KİŞİ ETKİLENECEK

Konuyla ilgili aradığımız YÖK'ten bir yetkili bu kararın en kısa zaman içerisinde YÖK sayfasından yayımlanacağını söyledi. Bu durumdan ise mezun olan ve öğrenciliği devam eden binlerce kişi etkilenecek. Karardan etkilenecekler arasında mezun olmuş ve şu an Türkiye'de avukat, hemşire olan birçok kişi de bulunurken KPSS'ye girmiş ve atamasını bekleyenler de bulunuyor. Kıbrıs'taki üniversiteden mezun olan bir kişi ise yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: "Biz buraya geçiş yaptığımızda böyle bir karar yoktu. Fakat son birkaç aydır YÖK'ü aradığımızda 'Her ne sebeple olursa olsun Türkiye'den Kıbrıs'a yatay geçiş yapanlara denklik getirilecek' denildi. Bu durumda binlerce öğrenci ve mezun şu an mağdur durumda. Yatay geçiş yaparken sorun yoktu. YÖK onayı o zaman veriyordu. Mezun olduktan sonra böyle bir sorunla karşılaştık."

YÖK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Binlerce kişinin yaşadıklarını geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdik. Haberimizin ardından konuyla ilgili YÖK yaptığı açıklamada YÖKSİS'ten diplomaların kaldırılmasının teknik bir sorun olduğunu söyleyerek diplomaların sisteme yeniden yüklendiğini açıklamıştı. Ancak diplomalar sadece birkaç gün YÖKSİS'te kaldı. Bu açıklamadan birkaç gün sonra diplomalar yeniden YÖKSİS'ten kaldırıldı.
Memurlar.Net
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