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'Amerika 'ben not ettim' dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bizim bir yerlere teslim olmamızı isteyenlere söylemek istiyorum. Amerika dediği için, ben not ettim dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyiz. Amerika ben not ettim bunu diyorsa biz de onun 15 Temmuz'da ne yaptığı bu ülkede hep birlikte iyi not ettik. ' dedi
 13 Haziran 2019 07:45
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'Amerika 'ben not ettim' dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir'de, Ataşehir Trabzonlular Derneği'nin programına katıldı. Süleyman Soyluyu makam aracının önünde meşaleler ile karşılayan vatandaşlar, Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi. Soylu vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AMERİKA BEN NOT ETTİM BUNU DİYORSA...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "Eğer biz sandıkların yüzde 90'ını daha açtırabilseydik bilmenizi istiyorum bugün 23 Haziran'ı tartışmamıza, konuşmamıza, değerlendirmemize, böyle bir seçime gitmemize gerek kalmayacaktı. Bizim bir yerlere teslim olmamızı isteyenlere söylemek istiyorum. Amerika dediği için, ben not ettim dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyiz. Amerika ben not ettim bunu diyorsa biz de onun 15 Temmuz'da ne yaptığı bu ülkede hep birlikte iyi not ettik. Sanatçılar çıkıp sosyal medyada bir baskı oluşturacak diye eğer hakkımızdan vazgeçecek olursak bu millet bize şunu sorar 'Sen kendi hakkını savunmaktan acizsin, benim bir oyumu savunmaktan acizsin, bu ülkenin hakkını ve menfaatini nasıl koruyacaksın?" diye konuştu.

"BEN VIP KULLANMADIM"

Süleyman Soylu, "Ben Demokrat partide genel başkanlık yaptım. Benimle beraber siyaset yapanlar bilirler, ben VIP kullanmadım. Çünkü listede ismim yok. Ak Parti Genel Başkan yardımcılığı da yaptım. Ben VIP kullanmadım. Yanımda bir milletvekili varsa onun maiyetinde, onun yanında 1 kişi olarak gittim. Ama kullanmadım, neden; Birisi gelir, bir söz söyler, bizim itibarımızı beş paralık eder, kurumumuzun itibarını beş paralık eder. Ondan sonra da bunun altında ezilir kalırız gerek yok. Ne zaman milletvekili, bakan oldum ihtiyaç duyuluyorsa oradan gidiyoruz zaten. Biz kendimizi bir takım şeylerden sakınmamız lazım. Doğrusu da budur" dedi.

"İSTANBUL BİZİM GELECEK NESİLLERİMİZİN İSTANBUL'U"

Soylu, "İstanbul bizim gelecek nesillerimizin İstanbul'u. İstanbul bugün Bakü'den buraya bakıp da yarın başıma bir şey gelirse benim ümidim orasıdır dendiği İstanbul. İstanbul Kerkük'teki insanların, Halep'te ki insanların, bugün Doğu Türkistan da zulüm altında olan insanların, İstanbul bırakın tepede ki yöneticilerini Medine'nin, Mekke'nin insanlarının umudunun olduğu, İstanbul Bosna'nın, Kosova'nın, Varna'nın umudunun olduğu İstanbul. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize bıraktığı, emanetin İstanbul'u. İstanbul bir taraftan Selimiye ile konuşan Süleymaniye'nin İstanbul'u. İstanbul sadece bizim gününü gün ettiğimiz bir İstanbul değil. İstanbul dünyaya yön verebilecek, bugün dünyada ki haksızlıklara karşı kimse başka bir yerlere bakmıyor, İstanbul'a bakıyor, İstanbul ne diyecek, ne söyleyecek diye. Buranın medeniyetten anlamayan, devletin bir arada bulunabilmesi için, bölünmez bütünlüğü için biz mücadele ederken devlete seri katil diyen bir kadını İstanbul'un yönetimine getirmek doğru değildir" dedi.
DHA
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