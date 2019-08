Hak-İş toplu iş sözleşmesini imzaladı

Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda bir araya geldi.

Bakan Selçuk, müzakere sürecini ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkeleri ile istişare kültürüne uygun şekilde yürüttüklerini söyledi.

Hak ve talepleri bütüncül bir anlayışla değerlendirip, mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Her zaman çözüm odaklı yaklaşım içinde olduk. Çalışanlarımızın hak ve hukukunu gözetmek bizim için iradenin yanında hem inanç hem ahlak hem de bir demokrasi meselesidir. Kul hakkı, malumunuz, inanç ve değerler dünyamızda çok özel bir yere sahip. Çalışanlarımızın alın terinin hakkını vermeyi önemsiyoruz."

- "Sağduyunun olduğu zeminlerde anlaşma da mümkün oluyor"

Selçuk, emeğe olan saygılarının dün olduğu gibi bugün de kendilerini motive ettiğini ifade ederek, "İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlı duruşumuzdan, hiçbir zaman geri adım atmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin önünde 4 yıllık kesintisiz icraat döneminin bulunduğunu dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Devlet, milleti için vardır. Her zaman bu ilkeyle hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bunun için attığımız her adımda sosyal tarafların görüşlerini almaya özen gösteriyoruz. Bakanlık olarak gerek kamu işçilerimizin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerekse de memurlarımızın toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde, makul ve gerçekçi bir sonuca ulaşma adına büyük özen gösterdik. Heyet olarak; görüş veren, konuyla ilgisi olan herkesi dinledik, dinliyoruz. Farklı bakış açılarıyla bu işin her türlü muhasebesini yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız, sadece alın terinin hakkını vermek ve bu konuda karşılıklı uzlaşıyı sağlamak. Çünkü bu devlet hepimizin. Burada mutlaka kamu bütçesinin imkanları çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Anlaşma niyetinin gerçekte var olduğu ve sağduyunun hakim olduğu zeminlerde anlaşma sağlamak da mümkün oluyor. Hepimiz için hem makul hem makbul bir uzlaşıyı sağlamış oluyoruz."

- İlk yıl yüzde 8+4, ikinci yıl 3+3 zam

Bakan Selçuk, çalışanların hakkını vermenin kendileri için bir sorumluluk ve mecburiyet meselesi olduğunu belirterek, imzalanacak sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimize, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Kamu işçilerimizin ücretlerine 2019'un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19'u aşmış durumda. 2020 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda yüzde 3'er oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler."

- "Türkiye'nin gücüne güveniyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da uzlaşma ve diyalog anlayışı ile masada kalıp sorunları birlikte çözme iradesini çok önemli bulduklarını söyledi.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uygulamadan kaynaklı zorluklarını yaşadıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"En fazla üyeye sahip konfederasyonla toplu sözleşmenin sonuçlandırılması geleneği bu dönemde de devam etti. Bu nedenle biz kendi özgün talep ve beklentilerimizi, örgütlü olduğumuz iş yerlerimizle kaynaklı sıkıntıları ayrıntılı ifade etsek de önümüzde imzalanmış Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü var. Buna saygı duyuyoruz. Bizim beklentilerimizi karşılamasa da uzlaşmayla ortaya çıkmış bir metin, bu metini biz de genel hükümleriyle kabul ettiğimizi ifade ettik."

Arslan, talepleri karşısında sergilediği anlayışlı tutumdan ötürü Bakan Selçuk'a teşekkür ederek, "Türkiye'nin içerisinde geçtiği zor süreçlerin farkındayız. Türkiye'nin gücüne güveniyoruz." dedi.

Hem taşerondan kadroya geçen işçiler hem de geçici mevsimlik işçilerle ilgili beklentilerinin gerçekleşmesini istediklerini ifade eden Arslan, "Kamu çalışanlarımızın beklentileri çok daha fazla olsa da bu beklentileri azami ölçüde karşılama konusunda hükümetimizin çabalarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın çabalarını da takdirle karşılıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, Türk-İş ile 12 Ağustos'ta imzalanan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında da imzalandı.

Protokol, kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeriyor.