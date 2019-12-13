MEB, Ağustos atamasında boş kalan 122 kontenjana atama yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasından boş kalan 122 kontenjana atama yaptı.
|13 Aralık 2019 17:17
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasından boş kalan 122 kontenjana atama yaptı.
2019 Ağustos Sözleşmeli Öğretmen Atamasından Boşalan Pozisyonlara Yapılan Ek Yerleştirme Sonuçları
Sonuçlar için TIKLAYINIZÖğretmen adayları, boş kalan kadrolara ek atama istiyor
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