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2019 \ 20 bin öğretmen alımı (Mart)

MEB, Ağustos atamasında boş kalan 122 kontenjana atama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasından boş kalan 122 kontenjana atama yaptı.
 13 Aralık 2019 17:17
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MEB, Ağustos atamasında boş kalan 122 kontenjana atama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atamasından boş kalan 122 kontenjana atama yaptı.

2019 Ağustos Sözleşmeli Öğretmen Atamasından Boşalan Pozisyonlara Yapılan Ek Yerleştirme Sonuçları

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Öğretmen adayları, boş kalan kadrolara ek atama istiyor
Memurlar.Net
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