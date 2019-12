Kışı hasta geçirmemek için bu gıdaları tüketin

Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, tüketilecek her ürünün orantılı olması gerektiğini söyledi.

Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda bilgi veren Dr. Ali Nizamoğlu, "Öncelikle kışın gece ve gündüz arasındaki ısı farklılıkları çok olduğu için vücudumuz uyum sıkıntısı yaşamaktadır. Bağışıklık sistemimiz doğal olarak zayıflamaktadır. Güçlendirmek için bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle sağlıklı ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Mevsim meyvelerini ve sebzelerini, et, süt ve diğer ürünleri bol bol tüketmeliyiz. C vitaminini yeterli miktarda almamız gerekiyor. C vitamini için limon, mandalina, greyfurt ve portakal en başta gelen meyvelerdir. Buna ilaveten roka, maydonoz, yeşil ve kırmızıbiber gibi gıdaları da soframızda bulundurmamız gerekiyor" dedi.

D vitamini için de bol bol somon, sardalye, uskumru ve ton balıklarını haftada en az 1 kez tüketilmesi gerektiğini belirten Nizamoğlu, "Açık ve güneşli havalarda ise en az 15 dakika güneş almamız gerekmektedir. Çinko vücuttaki bağışıklık için önemli. Saç, tırnak, cilt yenilenmesi için mutlaka çinko olması gerekiyor. Bunların haricinde düzenli uyku ve bol su tüketmenin önemi vardır. Kapalı ortamların ise bol bol havalandırılmalıdır. Bu dönemde bazı riskli grupların grip aşısının yapılması gerekiyor" diye uyardı.