Kışı hasta geçirmemek için bu gıdaları tüketin
|14 Aralık 2019 15:27
|Yazdır
Kış aylarında hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, tüketilecek her ürünün orantılı olması gerektiğini söyledi.
Kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusunda bilgi veren Dr. Ali Nizamoğlu, "Öncelikle kışın gece ve gündüz arasındaki ısı farklılıkları çok olduğu için vücudumuz uyum sıkıntısı yaşamaktadır. Bağışıklık sistemimiz doğal olarak zayıflamaktadır. Güçlendirmek için bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle sağlıklı ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Mevsim meyvelerini ve sebzelerini, et, süt ve diğer ürünleri bol bol tüketmeliyiz. C vitaminini yeterli miktarda almamız gerekiyor. C vitamini için limon, mandalina, greyfurt ve portakal en başta gelen meyvelerdir. Buna ilaveten roka, maydonoz, yeşil ve kırmızıbiber gibi gıdaları da soframızda bulundurmamız gerekiyor" dedi.
D vitamini için de bol bol somon, sardalye, uskumru ve ton balıklarını haftada en az 1 kez tüketilmesi gerektiğini belirten Nizamoğlu, "Açık ve güneşli havalarda ise en az 15 dakika güneş almamız gerekmektedir. Çinko vücuttaki bağışıklık için önemli. Saç, tırnak, cilt yenilenmesi için mutlaka çinko olması gerekiyor. Bunların haricinde düzenli uyku ve bol su tüketmenin önemi vardır. Kapalı ortamların ise bol bol havalandırılmalıdır. Bu dönemde bazı riskli grupların grip aşısının yapılması gerekiyor" diye uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zeytinde kimyasal hile! Paslı metal ile siyahlaştırılıyor!
11 Aralık 2019 21:17
|Tavuk dönere karşıyım diyen Canan Karatay'a yanıt
10 Aralık 2019 08:27
|Obezite, sağlığı giderek daha çok tehdit ediyor
09 Aralık 2019 10:16
|Prof. Dr. Canan Karatay: Tavuk dönere karşıyım
08 Aralık 2019 17:02
|Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
07 Aralık 2019 17:20
|Gribe kalkan gıdalar
07 Aralık 2019 17:04
|Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var
04 Aralık 2019 20:22
|Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı
03 Aralık 2019 20:38
|Bu elma bozulmadan bir yıl saklanabiliyor iddiası
01 Aralık 2019 17:58
|Bilim dünyası 'tatlı yiyelim tatlı konuşalım' sözünü doğruladı
30 Kasım 2019 18:19