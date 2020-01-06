2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı
|06 Ocak 2020 18:53
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu personelini kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,49 oranında artırdı.
Genelgeye göre 1 Ocak ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan dönemde,
- aylık katsayı 0,146061,
- taban aylık katsayısı 2,28624,
- yan ödeme katsayısı ise 0, 046321
olacak
Memurlar.net web sitesindeki Maaş katsayıları ve Maaşlar güncellenmiştir. Güncel katsayılarla maaşları görmek için tıklayın.
İŞTE KATSAYILARA DAİR GENELGE
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