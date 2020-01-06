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2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Ocak- Temmuz arasını kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı
 06 Ocak 2020 18:53
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2020 yılı Memur maaş katsayı genelgesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu personelini kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,49 oranında artırdı.

Genelgeye göre 1 Ocak ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan dönemde,
- aylık katsayı 0,146061,
- taban aylık katsayısı 2,28624,
- yan ödeme katsayısı ise 0, 046321
olacak

Memurlar.net web sitesindeki Maaş katsayıları ve Maaşlar güncellenmiştir. Güncel katsayılarla maaşları görmek için tıklayın.

İŞTE KATSAYILARA DAİR GENELGE
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