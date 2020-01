Gıda Güvenliği nedir?

Gıda güvenliği, gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve tüm oluşabilecek zararları önlemeye dönük sistematik bir kavramdır. Gıda güvenliği kavramı daha net bir ifade ile ele alındığında, tüketici tükettiği zaman herhangi bir zarar yaratmayan ve gıda kaynaklı hastalıklarını engelleme adına alınan bir dizi tedbirler kümesidir.

FAO'ya göre (Food and Agriculture Association of the United Nations: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) gıda güvenliği ''gıdalarda tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek tehlikelerin bulunmaması veya kabul edilebilir düzeyde olması'' anlamına gelmektedir.

Gıda Güvenliği Nasıl Sağlanır?Gıda güvenliğinin sağlanmasında, gıdaların "tarladan çatala" kadar olan zaman sürecinde gıdaların hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve son evrede tüketiciye ulaşma noktasına kadar, gıda yada gıda maddesine zarar verecek tüm etmenleri önleyecek şekilde sistematik ve bilimsel yaklaşımı öngörmektedir. Gıda üretimi yapan yerler Gıda Güvenliği Yönetimi ve Kontrol Sistemini kurmalı ve sürekliliğini sağlaması gerekmektedir. Bu kurulan sistem uluslararası standartlara ve teknolojik gelişmelere göre her zaman iyileştirilmelidir. Bu sayede üretilen gıda yada gıda maddelerinin hijyen standartlarına uygunluğu ve ürünün kalitesinin korunması sağlanır. Bu durum hem üretimi yapan işletme açısından, müşteri memnuniyetini sağlaması ve tüketicinin de sağlık yönünden herhangi bir zarara uğramasının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunları çözme adına ve oluşabilecek ekonomik kayıpların önüne geçmek yada azaltmak amacı ile ilgili uluslararası bir dizi uygulamalar oluşturulmuştur. Bunlar; HACCP, ISO 22000, GMP, GHP, BRC, ISO 9000:2000 gibi uygulamalardan oluşmaktadır.

Ömer Üzen

Gıda Mühendisi