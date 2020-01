'Libya'da ateşkesin kalıcı olması için gayret gösteriyoruz'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Conte ve beraberindeki heyeti, Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Conte ile göreve geldiğinden bu yana yakın bir diyalog içerisinde olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Conte'yle yaptıkları ikili görüşmenin etraflı bir şekilde cereyan ettiğini, ardından yemekli bir çalışma toplantısı yaptıklarını söyledi.

Görüşmede ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını, Suriye konusu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Selame'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirve ile ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Sayın Conte de Berlin'e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var. Malumunuz geçen çarşamba günü İstanbul'da Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve bu açıklama ile birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla da gayret göstermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetlerin Moskova'da görüşmelerine devam ettiğini anımsatarak, "Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes antlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

- Suriye konusu

Görüşmenin gündeminde Suriye konusunun da yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlip'de sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim. Bu minvalde İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladım."

Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de ele alındığı görüşmelerde Başbakan Conte'ye AB'den beklentilerini ayrıntılı şekilde izah ettiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta sonu İstanbul'da olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kendisiyle Dolmabahçe'de yine etraflıca bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki dönemde beklentilerimiz nelerdir? Tüm bu temasların ve olumlu başlangıcın ilişkilerimize aynı şekilde yansıması beklentimizi de ifade ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, Türkiye'nin genel ihracatı içinde 3'üncü sırada, genel ithalatı içinde ise 5'inci sırada yer aldığına değinerek, şöyle devam etti:

"20 milyar dolara kadar yükselen ticari ve ekonomik ilişkilerimizin bu olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte bunu yeterli bulmuyoruz. Daha önce belirlemiş olduğumuz hedef 30 milyar dolardır. Bu 30 milyar dolar hedefine de kararlı bir şekilde yürümeliyiz. Sayın Conte'de de bu iradeyi gördüm. Dolayısıyla birlikte kararlı olarak 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor.

Bu ziyaretin, stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya ile olan köklü ilişkilerimizde yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. 2012'den bu yana yapılamayan Hükümetler Arası Zirve Toplantısı'nın bu sene icra edilmesi konusunda da mutabık kaldık. Ayrıca gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik, ticari, kültürel hele hele turizm noktasında beraber neler yapabiliriz? Bunların üzerinde durduk ve bu adımları atmak suretiyle de çok kısa bir zaman içerisinde 30 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inanıyorum."

Hükümetler Arası Zirve Toplantısı ile bu sürecin hızlanacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran 2020 tarihinde Roma'da milli takımlarımız arasında oynanacaktır. Bu vesileyle sportmence bir mücadele olması temennisiyle her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını da aramızda aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize." ifadelerini kullandı.

- Sorular

Açıklamalarının ardından Erdoğan ve Conte, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile Hafter'in görüşmesi Moskova'da devam ediyor. Libya'da bir Barış Gücü olacak mı? Berlin Konferansı'nda herkese gerekli davet gönderildi mi?" sorusuna Erdoğan, "Şu an Moskova'daki görüşmeler devam ediyor. Öyle zannediyorum ki akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayete erecektir ama olumlu istikamette devam ettiği bilgisini az önce arkadaşlarımdan aldım." yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, "Gerekirse burada BM'nin bir görevlendirme yapması, ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından, gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de ateşkes sürecini çok daha güçlü bir hale getirmek için liderler olarak bir araya geleceklerini dile getirerek, "Temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz."şeklinde konuştu.

- "Güçlü bir katılım var"

"Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak toplantı, Libya için siyasi bir sürecin başlangıcı olabilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Berlin süreciyle alakalı olarak her şeyden önce şu an itibarıyla gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Bu güçlü katılımlı, günübirlik de olsa yapılacak olan bu çalışmadan inanıyorum ki güçlü bir netice de çıkacaktır. Nitekim bugün Moskova'da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır. Zira şu anda Moskova'daki çalışmaların içerisinde her şeyden önce Serrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta da Hafter ve ekibi var. Ve bütün bunların yanında da gerek Rusya tarafı gerekse Türkiye tarafı olarak bizler de başından itibaren bu işe verdiğimiz destekle... Geçen çarşamba Sayın Putin ile İstanbul'da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık. Bu bir yerde de zaten bu sürecin ilk adımlarıydı. Şimdi de Moskova'da bugün yapılan toplantıyla güzel bir netice ortaya çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık. Buradan çıkacak neticeyle metin ortada olacak. Metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve Berlin'de de yapılacak çalışmayla inşallah bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes tüm Libyalı kardeşlerimizin, dostlarımızın da geleceği için bir barış temelini oluşturmuş olur."