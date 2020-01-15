Polise mukavemet etmişlerdi, 40 yıl hapsi istendi

Balıkesİr'de bir hastanede yaşanan ve görüntüleri büyük tepki çeken olayla gündeme gelen Nihat Yıldız ile Burak Baştürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasına göre, 24 Eylül günü parkta oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan ve arkadaşlarının yanına gelen Yıldız ve Baştürk, 'Buranın abisi biziz' deyip, Atakan Dayan'ı dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Yıldız ve Baştürk, Dayan'ın cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

SU KANALINA ATACAKLARDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Dayan'ı yakındaki su kanalına atmak üzereyken, polis ekiplerini gören Yıldız ve Baştürk kaçarak uzaklaştı. Ancak olay sırasında parmağı kırılan Yıldız'ın tedavisi için gittikleri hastanede de Dayan ve yakınlarıyla karşılaştılar. Araya giren polislere hakaret eden şüpheliler, hastaneden ayrıldı. Bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk hem gasp ve adam yaralama hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılar, 'polise mukavemet' suçundan yargılandıkları davadan beraat etti. Ancak diğer suçlardan devam eden soruşturmada 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zanlılar Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.