Ucuz konutta son gün: 1 milyon 363 bin 185 kişi
|15 Ocak 2020 09:47
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Hükümetin dar gelirliler için aralık ayında müjdelediği ucuz konut kampanyası bugün sona eriyor. 16 Aralık'ta başlayan başvuru sürecine vatandaştan yoğun talep geldi. Dün saat 16:30 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 1 milyon 363 bin 185 oldu. Başvuruların yüzde 61'inin ise e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi.
724 MİLYON LİRA YATIRILDI
Bir ay önce başlanan başvuru süresince 724 milyon TL yatırıldı. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 387 bin 885 adet olurken, 531 bin 881 adet başvuru da 3+1 için yapıldı. Böylece, kesinleşen başvuruların yüzde 58'i 3+1 dairelere oldu. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor.
894 LİRA TAKSİTLE KONUT İMKANI
2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alındı. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.
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