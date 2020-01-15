Samsun'da minik öğrenciler 'j' harfini jandarmanın yardımıyla öğrendi
|15 Ocak 2020 10:03
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören minik öğrencilere "j" harfi, jandarma ekiplerinin yardımıyla anlatıldı.
Kubilay İlkokulu 1-E sınıfı öğretmeni Gülşen Duran, öğrencilerin harfleri daha iyi kavraması için farklı etkinlikler düzenliyor.
Duran, öğrencilerine "j" harfini öğretmek üzere jandarmadan yardım istedi.
Duran'ın daveti üzerine okula giden jandarma ekipleri, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.
Duran, okullarını ziyaret eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "İl Jandarma Komutanlığını aradım. Onlar da sağ olsun, kırmadılar. Öğrencilerimiz hem j harfini öğrendi hem de unutamayacakları bir anı oldu. 'Jandarmanın j'si' denildiğinde artık bu günü hatırlayacaklar." ifadelerini kullandı.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Sefer de öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Minik öğrencilerimizi, j harfini daha iyi öğrenmeleri için ziyaret ettik. Jandarma olarak sosyal sorumluluk faaliyetlere katılmayı önemsiyoruz. Böylece öğrencilerimize jandarmayı da tanıtmış oluyoruz." dedi.
Dersin sonunda jandarma ekipleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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