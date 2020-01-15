1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'da yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarmaya ödül

Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım eden Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Tekin ile Uzman Jandarma Çavuş Sadık Üstün'ü ödüllendirdi
 15 Ocak 2020 13:46
Yazdır
Sakarya'da yaşlı adamı sırtında taşıyan jandarmaya ödül

Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit, Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım eden Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Tekin ile Uzman Jandarma Çavuş Sadık Üstün'ü ödüllendirdi.

Yiğit, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek için bekleyen engelli 71 yaşındaki Mürsel Altun'u sırtına alarak taşıyan Tekin ile trafiği durdurarak geçişe yardımcı olan Üstün'e takdir belgesi ve hediye verdi. Yiğit, örnek davranışından dolayı personele teşekkür etti.

Tekin de "Yaptığım bu eylem insanlık adına bir anlam bulmuş ise ne mutlu bize. Jandarma olarak her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın başımızın üzerinde yerleri vardır. Mürsel Altun amcaya yaşamında sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerini kullandı.

Akyazı Adliyesinin bulunduğu kavşağa gelen 71 yaşındaki Mürsel Altun, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanmış, bu sırada evlerine gitmek üzere yoldan geçen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki personel, araçlarını durdurarak yaşlı adamın yardımına gitmişti.

Bir jandarma personeli trafiği kontrol ederken diğeri de yürümekte zorluk çeken adamı sırtına alarak yolun karşısına taşımıştı. Bu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülenmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi
14 Ocak 2020 17:37		 Kaymakamdan ceza yerine kask
14 Ocak 2020 16:07
THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı
13 Ocak 2020 19:02		 Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti
13 Ocak 2020 18:15
Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat çekmek için broşür dağıttı
13 Ocak 2020 18:05		 Uzmanı uyardı...Kıyafet ve çarşafla gelen tehlike
10 Ocak 2020 20:55
Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı
10 Ocak 2020 16:50		 Şehit oğlunun adının verildiği karakoldan emekli oldu
09 Ocak 2020 17:39
Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor
06 Ocak 2020 21:36		 Taksicilerin Uber pişmanlığı!
06 Ocak 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Ziraat Bankası'ndan 'ayakkabı sektörüne' yönelik kredi14:38 - Kılıçdaroğlu: Dış politikamızı Putin belirliyor14:36 - TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti14:35 - Temel Karamollaoğlu: Hafter'in arkasında batılı güçler var14:28 - Cumhuriyet tarihinin tekerlekli sandalyedeki ilk dekanı hayatını anlattı14:25 - Diyanet'ten 'Sosyal Konut Projesi' fetvası açıklaması14:20 - 6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen 8 kişiye FETÖ gözaltısı14:15 - Emekli Korgeneral Alan'a 600 bin lira haksız tutukluluk tazminatı14:13 - Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt14:10 - Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz
14:10 - En borçlu belediyeden 9 ayda 150 milyon tasarruf14:07 - Futboldan ilham aldılar 'Kitap Ligi' kurdular14:05 - 'Vekil eşi kuaförü mühürletti' iddiasına İlgezdi'den tepki: Yemin ederim boşardım14:04 - Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı14:01 - Atatürk Havalimanı'nda özel uçuşlarda uyulması gereken kurallara ilişkin talimat13:58 - Kaynar suyun içine düşen çocuk öldü13:56 - Türkiye, kasımda AB ile ticaret fazlası verdi13:54 - PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
Sütlü 1
gazi koşusu 1
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 2
vefa borcu 1
hakan şükür'ün uber şoförü olması 3
Dizilerle uyutulan toplum 1
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 5
Bizde ergen olduk ama böyle değildik 3
los pollos hermanos 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam