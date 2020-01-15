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Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarn sorgusu sürüyor
 15 Ocak 2020 14:04
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Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılarn sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çaycuma Tapu Müdürlüğünde görevli bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler; 41 yaşındaki S.A., 42 yaşındaki E.G. ve 59 yaşındaki B.B.'ye operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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