Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
|15 Ocak 2020 15:03
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Ancak değişik açıdan çekilen bir görüntü Koç'un Güneş'in elini sıktığını gösteriyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, Türk sporunun sorunları masaya yatırılmaya devam ediyor.
Çalıştaydan servis edilen bir görüntüde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un salona girdikten sonra protokelde bulunan isimlerle tek tek selamlaşırken, Şenol Güneş'in elini sıkmadığı öne sürüldü. Ancak yakın plandan çekilen görüntüde Koç'un Güneş'in elini sıktığı görülüyor.
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