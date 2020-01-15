Emekli Korgeneral Alan'a 600 bin lira haksız tutukluluk tazminatı

Eski MHP Milletvekili ve emekli Korgeneral Engin Alan'a, Maliye Hazinesi tarafından, "Balyoz Davası" kapsamında haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle 600 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Alan'ın, "Balyoz Davası"nda haksız yere tutuklandığı gerekçesiyle Maliye Hazinesi aleyhine madde ve manevi tazminat istemiyle açtığı dava Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

Mahkeme, yargılama sonunda Alan'a 8 bin 88 lira maddi, 600 bin lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Alan'ın avukatı Erhan Tokatlı, AA'ya kararı şöyle değerlendirdi:

"Engin Paşa, Silahlı Kuvvetler'de bir semboldür. Devletin içinde yuvalanmış FETÖ'cüler, devletin yargı gücünü kullanarak Engin Paşa'ya haksızlık ettiler. Cezaevindeyken cenazeye göndermediler, milletvekilliği döneminde yasama işi yapmasına engel oldular. Engin Paşa, 22 Şubat 2010 ile Anayasa Mahkemesinin kendisine ilişkin hak ihlali kararı verdiği 19 Haziran 2014 arasında yaklaşık 4 yıl tutuklu kaldı. Bu arada iki defa tahliye edilmesine rağmen üçüncü kez tutuklandı. Bunda bile bir ısrar ve acımasızlık vardı. Mahkeme daha önce bütün bunları göz önüne alarak, bir milyon 300 bin lira manevi tazminata hükmetmişti. Yargıtay bunu birtakım gerekçelerle bozdu. İlk derece mahkemesi, aynı hususları dikkate alarak, bu defa 600 bin lira manevi tazminata hükmetti."

Tokatlı, müvekkilinin kararı istinafa taşımayacağını belirterek, "Müvekkilim, aslolanın, uğranılan zulmün mahkeme kararıyla ortaya çıkartılması olduğunu görüşünde" dedi.