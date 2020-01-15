Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atölye dersleri kapsamında okulda masa, sandalye, dolap, kapı ve benzeri eşyalar üretip, satışından elde edilen gelirden harçlıklarını kazanıyor.

Sakarya ve çevre illerdeki okulların çeşitli ihtiyaçlarını üreten öğrenciler bu sayede gelir elde ediyor. Fabrika gibi üretim yapılan okulda, mobilya bölümünde okuyan 55 öğrenci, üretimin tüm aşamalarında yer alıyor.

Ayrıca eğitim gören öğrenciler döner sermaye işletmesinden para da kazanarak harçlıklarını çıkarıyor.

Okulun müdür yardımcısı Alaattin Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kazandıkça paranın değerini ve nasıl harcaması gerektiğini öğrendiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığının bizlere vermiş olduğu ihalelerde özellikle sıralar vardır. Bu sıralarda Türkiye'nin çeşitli okullarında üretilir ve bu okullardan birisi de bizim okulumuzdur. Burada ağaç üzerine ne istiyorsanız yapıyoruz. Gerçekten atölye imkanlarımız çok iyi olduğu için her türlü ağaç ürünlerinin üretiyoruz." diye konuştu.

Mobilya tasarım öğrencisi Ensar Kara, okuduğu bölümü çok sevdiğini belirterek, "Burada kendimizi ileride iyi bir meslek sahibi olmak için yetiştiriyoruz. Buradaki atölyemizde mobilya makinelerinin hepsi mevcut ve ağaç ürünlerinden her şey yapılıyor. Burada okuyoruz, eğitim alıyoruz ve hem çalışıp hem de para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobilya bölümü öğrencisi Meran Akçay da çok iyi eğitim aldıklarını, bu sayede dışarda iş bulma imkanlarının arttığını söyledi.

Akçay, "Burada hem okuyoruz hem öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz ve bu da öğrenciler için motivasyon oluyor. Yani bizler burada iş yaptığımızda bu işin karşılığı olduğunu biliyoruz ve karşılığının geleceğini anlıyoruz. Hocalarımız da bizim için elinden geleni yapıyor. Okulumuzda mobilyayla ilgili her şeyi yapıyoruz." dedi.

Enes Karadağ da okulda kapı, kitaplık, kalorifer muhafazalığı, oyuncak gibi ağaç üzerine ne verilirse onu imal ettiklerini aktardı, bu okulda okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.