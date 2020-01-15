Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
|15 Ocak 2020 18:52
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